Iğdır'da 5. Kayısı Cup Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Iğdır'da 5. Kayısı Cup Turnuvası Başladı

Iğdır\'da 5. Kayısı Cup Turnuvası Başladı
07.07.2025 13:59
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Iğdır'da beşinci kez düzenlenen Kayısı Cup, 210 sporcu ile açılışını yaptı. Turnuva 12 Temmuz'da sona erecek.

Iğdır'da bu yıl beşincisi düzenlenen Alagöz Holding Kayısı Cup Tenis Turnuvası, yapılan açılış töreniyle başladı. Renkli görüntülere sahne olan turnuva, kentin spor ve tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor.

Iğdır Valiliği ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Alagöz Holding sponsorluğunda düzenlenen turnuvanın açılışı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesindeki tenis kortlarında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. 54 şehirden 210 sporcunun mücadele edeceği etkinliğin ilk maçını Iğdır Valisi Ercan Turan ile Gençlik ve Spor Müdür Vekili Erol Bayat, milli sporcular Alp Kemal Aksoy, Mustafa Sancaklıoğlu, Alpay Güler ve Nihat Özsular'la maç yaptı. Programda bir konuşma yapan Vali Ercan Turan, "Bu sene beşincisini düzenliyoruz. Bizim için son derece önemli. Iğdır, Ağrı Dağı'nın gölgesinde endemik bitki örtüsüne sahip, ayrıca coğrafi olarak da kendine özgü bir havası olan, dokusu olan bir il. Birçok potansiyeli bağrında yetiştiriyor" dedi.

Tenisin elit sporu olduğu yargısının yıkıldığını dile getiren Vali Turan, "Tenis sporu güzel bir spor. Diğer sporlar gibi acımasız bir ortamı yok. İzlemesi zevkli, oynaması zevkli. Kendine has etik değerleri var, nezaketi var. Geçmiş dönemlerde elit sporu diye anılırdı ama artık milletimizin hepsi elit. Allah razı olsun. Sporun tabana yayılması konusunda Spor Bakanlığımız çok ciddi gayret göstermiş durumda. 54 ilimizden 210 kardeşimiz burada mücadele edecekler" şeklinde konuştu.

5.Kayısı Cup Tenis Turnuvası, 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakalarının ardından son bulacak. Açılış programına Iğdır Valisi Ercan Turan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, tenis sporcuları ve vatandaşlar katıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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