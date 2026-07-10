Iğdır'da 6. Ulusal Kayısı Cup Tenis Turnuvası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da 6. Ulusal Kayısı Cup Tenis Turnuvası

Iğdır\'da 6. Ulusal Kayısı Cup Tenis Turnuvası
10.07.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da 6. Kayısı Cup Tenis Turnuvası devam ederken, tenis için fırsat eşitliği vurgusu yapıldı.

IĞDIR'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Kayısı Cup Tenis Turnuvası'nı izleyen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, "Herkes için tenis vizyonuyla hareket ediyoruz. İllerimizde tenisin yaygınlaşması ve isteyen herkesin tenise ulaşabilmesi bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

Iğdır'da düzenlenen 6'ncı Ulusal Kayısı Cup Tenis Turnuvası devam ediyor. 43 ilden 71 kulübün 88 kadın ve 88 erkek sporcuyla katıldığı turnuvanın heyecanı Gençlik ve Spor Müdürlüğü kortlarında sürüyor. Final maçları öncesi Iğdır'a gelen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin ile maçları izledi. Turnuvaya ismini veren Iğdır'ın simgesi kayısı ikram edilen Müderrisgil, sporcu, antrenör ve organizasyon yetkilileriyle bir araya geldi.

Iğdır'ın kayısısının kentin önemli bir markası olduğunu belirten Müderrisgil, "Iğdır'ın kayısısı meşhur. Tadına baktım, çok güzel. Bir kupaya adını vermiş olması da çok anlamlı. Iğdır'ı markalaştıran, coğrafi işaretli önemli bir değer. Çok güzel bir isim seçilmiş" diye konuştu.

'HERKESİN BU SPORA ULAŞABİLMESİ VE BU TÜR TURNUVALARIN DÜZENLENMESİ BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Tenisin ülke genelinde yaygınlaşmasına önem verdiklerini belirten Müderrisgil, şunları söyledi:

"Türkiye Tenis Federasyonu olarak illerimizde tenisin ve tenis kültürünün yaygınlaşması, isteyen herkesin bu spora ulaşabilmesi ve bu tür turnuvaların düzenlenmesi bizim için çok büyük önem taşıyor. Bir şehrin markalaşmasında tenisin kaldıraç etkisini özellikle hatırlatmak isterim. Federasyon olarak 'Herkes İçin Tenis' vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu çerçevede Iğdır'da gerçekleştirilen Kayısı Cup'u destekliyoruz. Daha nice kupaların düzenlenmesini diliyoruz. Bu yıl turnuvaya 43 ilden 71 kulüp katıldı. Organizasyonda 88 kadın ve 88 erkek sporcu mücadele ediyor."

'FIRSAT EŞİTLİĞİ ÖDÜLÜ KAZANDIK'

Türkiye Tenis Federasyonu'nun, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) nezdinde 'fırsat eşitliği' ödülünü kazandığını belirten Başkan Şafak Müderrisgil, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak Uluslararası Tenis Federasyonu nezdinde fırsat eşitliği altın ödülünü kazandık. Vizyonumuz; kadınların da erkeklerin de tenise eşit düzeyde erişimini sağlamak. Sporcu, hakem ya da antrenör fark etmeksizin herkes için fırsat eşitliğini önemsiyoruz. Kız çocuklarının tenis oynaması elbette çok önemli. Kadın tenisinde de başarılı bir süreç yaşıyoruz. Zeynep Sönmez'in dünya sıralamasında 49'uncu sıraya yükselmesi, bu alandaki kapasitemizi ve potansiyelimizi gösteriyor. Bu nedenle kadın sporcularımızı desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Iğdır, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iğdır'da 6. Ulusal Kayısı Cup Tenis Turnuvası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor
Ordu’daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı Ordu'daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı
CHP’li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz’dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz CHP'li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti
NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı
Irak-Türkiye boru hattı için 12 aylık anlaşmada sona gelindi Irak-Türkiye boru hattı için 12 aylık anlaşmada sona gelindi

13:39
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
13:27
Çin’den dünyaya gözdağı Denizaltından balistik füze fırlattı
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı
13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:32
Türkiye’ye F110 Motorları Satışı İzin Aldı
Türkiye'ye F110 Motorları Satışı İzin Aldı
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 14:37:33. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da 6. Ulusal Kayısı Cup Tenis Turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.