Iğdır\'da 6. Ulusal Kayısı Cup Tenis Turnuvası

IĞDIR'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Kayısı Cup Tenis Turnuvası'nı izleyen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, "Herkes için tenis vizyonuyla hareket ediyoruz. İllerimizde tenisin yaygınlaşması ve isteyen herkesin tenise ulaşabilmesi bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

Iğdır'da düzenlenen 6'ncı Ulusal Kayısı Cup Tenis Turnuvası devam ediyor. 43 ilden 71 kulübün 88 kadın ve 88 erkek sporcuyla katıldığı turnuvanın heyecanı Gençlik ve Spor Müdürlüğü kortlarında sürüyor. Final maçları öncesi Iğdır'a gelen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin ile maçları izledi. Turnuvaya ismini veren Iğdır'ın simgesi kayısı ikram edilen Müderrisgil, sporcu, antrenör ve organizasyon yetkilileriyle bir araya geldi.

Iğdır'ın kayısısının kentin önemli bir markası olduğunu belirten Müderrisgil, "Iğdır'ın kayısısı meşhur. Tadına baktım, çok güzel. Bir kupaya adını vermiş olması da çok anlamlı. Iğdır'ı markalaştıran, coğrafi işaretli önemli bir değer. Çok güzel bir isim seçilmiş" diye konuştu.

'HERKESİN BU SPORA ULAŞABİLMESİ VE BU TÜR TURNUVALARIN DÜZENLENMESİ BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Tenisin ülke genelinde yaygınlaşmasına önem verdiklerini belirten Müderrisgil, şunları söyledi:

"Türkiye Tenis Federasyonu olarak illerimizde tenisin ve tenis kültürünün yaygınlaşması, isteyen herkesin bu spora ulaşabilmesi ve bu tür turnuvaların düzenlenmesi bizim için çok büyük önem taşıyor. Bir şehrin markalaşmasında tenisin kaldıraç etkisini özellikle hatırlatmak isterim. Federasyon olarak 'Herkes İçin Tenis' vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu çerçevede Iğdır'da gerçekleştirilen Kayısı Cup'u destekliyoruz. Daha nice kupaların düzenlenmesini diliyoruz. Bu yıl turnuvaya 43 ilden 71 kulüp katıldı. Organizasyonda 88 kadın ve 88 erkek sporcu mücadele ediyor."

'FIRSAT EŞİTLİĞİ ÖDÜLÜ KAZANDIK'

Türkiye Tenis Federasyonu'nun, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) nezdinde 'fırsat eşitliği' ödülünü kazandığını belirten Başkan Şafak Müderrisgil, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak Uluslararası Tenis Federasyonu nezdinde fırsat eşitliği altın ödülünü kazandık. Vizyonumuz; kadınların da erkeklerin de tenise eşit düzeyde erişimini sağlamak. Sporcu, hakem ya da antrenör fark etmeksizin herkes için fırsat eşitliğini önemsiyoruz. Kız çocuklarının tenis oynaması elbette çok önemli. Kadın tenisinde de başarılı bir süreç yaşıyoruz. Zeynep Sönmez'in dünya sıralamasında 49'uncu sıraya yükselmesi, bu alandaki kapasitemizi ve potansiyelimizi gösteriyor. Bu nedenle kadın sporcularımızı desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.