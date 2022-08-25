Ağrı Dağı eteklerindeki tenis kortlarında raket sesleri yankılanıyor - Son Dakika
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Ağrı Dağı eteklerindeki tenis kortlarında raket sesleri yankılanıyor

25.08.2022 11:06

Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerinde bulunan tenis kortlarına, çocuk, genç, yaşlı her yaştan sporcu rağbet gösteriyor.

Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerinde bulunan tenis kortlarına, çocuk, genç, yaşlı her yaştan sporcu rağbet gösteriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Sporu Tabana Yayma Projesi" kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Halfeli beldesi yolu üzerindeki tenis kortları, kentte en fazla tercih edilen spor tesisleri arasında bulunuyor.

Tenis branşında 5 aktif spor kulübü ve 73'ü veteran olmak üzere toplam 493 lisanslı sporcunun bulunduğu kentte, 6 tenis kortunu ücretsiz kullanan çocuk, genç, yaşlı her yaştan sporcu burada raket sallıyor.

Günde 200 kişinin kullandığı tenis kortlarında yılda 12 yerel ve 1 ulusal turnuva düzenleniyor.

Durmuş: "1 numara olacak sporcumuzu arıyoruz"

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, AA muhabirine, tenisin her yerde oynanması için federasyon olarak çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tenisi tabana yaymak ve Anadolu'nun her noktasında bu sporu aktif hale getirmek üzere çaba harcadıklarını ifade eden Durmuş, şöyle konuştu:

"Iğdır'da iklim tenise çok müsait. Buradaki iklimin avantajları sayesinde öncelikli illerimizden biri de Iğdır oldu. Yetenekli çok çocuğumuz var. Çıkar mı çıkar, biz hala dünyada 1 numara olacak sporcumuzu arıyoruz. İnanıyoruz ki bir gün ülkemizden 1 numara çıkacak. İşte böyle tohumları serpiştirerek köylerde tarama yaparak sporcu getiriyorsak, belki bir gün o köyden gelecek çocuk 1 numara olacak."

Yılmaz: "6 tenis kortumuz var, gece saatlerine kadar dolu"

TTF İl Temsilcisi ve tenis antrenörü Yasin Yusuf Yılmaz da Gençlik ve Spor Müdürlüğü yerleşkesinde yeni tenis kortlarının yapılmasıyla bu spora ilginin daha da arttığını anlattı.

Başarılı olan sporcuların, ailelerin çocuklarını bu spora yönlendirmesini sağladığını dile getiren Yılmaz, "Toplamda 6 tenis kortumuz var, gece saatlerine kadar dolu. Özellikle Kayısı Cup Turnuvası'nı yaptıktan sonra herkesin tenise ilgisi artmaya başladı." diye konuştu.

"Her mahallede çocukların elinde raket görebilirsiniz"

Kentte teniste yaşanan bu hareketlilikle birçok önemli başarıya da imza atıldığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son 2 ay içerisinde tenis takımımız Analig'de Türkiye 7'ncisi oldu. Manisa'da 2. Lig'de final oynadık. Kayısı Cup'ta çiftlerde yarı final, teklerde çeyrek final gördük. Ağrı Dağı Cup Tenis Turnuvası'nda, Büyükler 2. Grup'ta sporcumuz şampiyon oldu. Bu dereceler geldikçe de rağbet artıyor. Iğdır'da tenis artık tabana yayıldı, her mahallede çocukların elinde raket görebilirsiniz. Her anlamda, tesisleşme, kulüp, antrenman konusunda inanılmaz bir seviyeye ulaştık."

Yılmaz, kentte tenis sporunu yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Ağrı Dağı, Türkiye, Iğdır, Tenis, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ağrı Dağı eteklerindeki tenis kortlarında raket sesleri yankılanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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