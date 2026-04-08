Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü\'ne Yenildi

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Iğdır FK, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Emre Doğu, Burak Sami Şad
Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Alim Öztürk (Gökcan Kaya dk. 38), Fofana (Tunahan Ergül dk. 76), Bruno, Loshaj (Doğan Erdoğan dk. 59), Mendes, Ali Kaan Güneren (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 76), Atakan Çankaya, Koita (Ahmet Emin Engin dk. 59), Güray Vural
Yedekler: Tsunami, Alperen Selvi, Taha Tepe, Serkan Asan, Ali Yaşar
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Roshi (Hakan Bilgiç dk. 90+4), Rroca (Halil Can Ayan dk. 67), Hüseyin Bulut, İbrahim Akdağ, Wellington, Ezeh (Diaby dk. 82), İshak Karaoğul (Erkam Develi dk. 82), Süleyman Luş (Ali Dere dk. 67), Fernandes
Yedekler: Ali Akman, Mexer, Enes Yılmaz, Aykut Özer, Mehmet Efe Cakmak
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Gol: İshak Karaoğul (dk. 47) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Rroca, Wellington, Oğuzcan Çalışkan (Ankara Keçiörengücü), Alim Öztürk, Loshaj, Sinan Bolat (Iğdır FK) - IĞDIR
