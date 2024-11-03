Iğdır FK, Ankaragücü'nü 1-0 Yendi - Son Dakika
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Iğdır FK, Ankaragücü'nü 1-0 Yendi

Iğdır FK, Ankaragücü\'nü 1-0 Yendi

Iğdır FK, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti; teknik direktörler maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

03.11.2024 23:42
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Iğdır FK'nın sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "İki takım açısından da yukarıya tutunmak adına zor bir karşılaşmaydı. Onların da bizim de özellikle orta saha bölgesinde eksiklerimiz vardı. Biz geçen hafta Şanlıurfa maçında son dakikalarda yediğimiz golle, şimdi bu galibiyetin arkasından oradaki 2 puana üzülüyor insan. 4 haftadır 2 beraberlik, 2 galibiyet, kötü bir serimiz vardı. Kazanamıyorduk, onu kırdık. Kritik bir maç oynadık, kazandığımız için mutluyum. Oyuncularım çok iyi savundu, skora göre oynamayı da bildiler. İlerleyen süreçte çok iyi bir Iğdır FK izleteceğiz inşallah. Oyuncularımı tebrik ediyorum, ilerleyen maçlarda iyi bir Iğdır seyrettirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kenan Koçak: "Biz hayatta böyle galip gelmek istemeyiz"

Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak ise, maçı kaybetmelerinden dolayı üzgün olduklarını belirterek "Bugün sanırım statta, ekran başında olan herkes çok iyi, tek kale oynayan, sayısız gol pozisyonuna giren bir Ankaragücü görüp, bir penaltı pozisyonuyla maalesef emeğinin karşılığını almayan bir Ankaragücü gördü. Futbolcularım adına üzgünüm, oynanan futboldan, yapılan mücadeleden son derece memnunum. Oynamak isteyen bir takım vardı, maalesef sonucu istediğimiz lehimize çeviremedik. Takım bazında Türkiye'de ilk defa görev yapıyorum, bundan evvel her zaman Avrupa'daydım. Oyunun akışını, Türkiye'nin futbolunu geliştirmek istiyorsak herkes, her takım, biz teknik direktörler, hepimiz oyunun akışıyla alakalı oyunu devam ettirmemiz lazım ki ülke futbolu ilerlesin. Böyle her ikinci dakikada yerde yatıp, 3-5 dakika bekleyip sonunda da 7 dakika oynanıyorsa bu futbol değildir, gelişim adına da iyi değildir. Tabii ki Iğdır'ı tebrik ediyoruz, belki galibiyet için bunları yapmaları gerekirdi ama ben şahsen kendi takımım adına konuşurum, biz hayatta böyle galip gelmek istemeyiz. Biz her zaman ne gerekiyorsa sahada yaparız. Bugün aşırı derece maalesef, 7 dakika bana göre çok komikti. Bu neye doğru ölçülüyor, o da ayrı bir konu" ifadelerini kullandı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Iğdır FK, Ankaragücü'nü 1-0 Yendi - Son Dakika

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