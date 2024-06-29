Iğdır FK, Bundesliga 2\'den Ahmet Engin\'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Bundesliga 2. Lig takımlarından Duisburg'da forma giyen Ahmet Engin'i transfer etti.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoşgeldin Ahmet Engin. Takımımız, Bundesliga 2. Lig takımlarından Duisburg forması giyen Ahmet Engin ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Ahmet Engin'e 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Engin, geçen sezon Duisburg formasıyla toplamda 18 lig maçında forma giyerken, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol atıp, 4 de asist kaydetti.
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