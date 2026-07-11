Iğdır FK\'dan Yeni Sezon Hazırlığı

1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlı ekip, ikinci etap kampını Ankara İncek'te bulunan Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde gerçekleştiriyor.

Teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde çalışmalarını sürdüren Doğu Anadolu temsilcisi, yeni sezon öncesi fiziksel ve taktik hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor. İncek'teki tesislerde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcular, teknik heyetin hazırladığı program doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, yeni transferlerin de takıma uyum sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

Öte yandan yeşil-beyazlı ekipte 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında futbolcular, planlanan performans testlerinden de geçti. Gerçekleştirilen testlerde oyuncuların kuvvet, hız, patlayıcı kuvvet ve dayanıklılık seviyeleri ölçülürken, sakatlık risk analizleri de detaylı şekilde değerlendirildi. Elde edilen verilerin sezon öncesi antrenman programlarının oluşturulmasında teknik heyete yol göstermesi bekleniyor. - IĞDIR