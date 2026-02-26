Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Iğdır ekibi, kulüp tesislerinde teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde teknik çalışmayla maç hazırlığını bitirdi.
Yeşil-beyazlılar, maç için İstanbul'a hareket etti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Son Dakika › Spor › Iğdır FK Deplasmanda İstanbulspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?