Iğdır FK Deplasmanda Kazandı! - Son Dakika
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Spor

Iğdır FK Deplasmanda Kazandı!

Iğdır FK, Ümraniyespor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Koşukavak, savunmanın başarısını vurguladı.

08.11.2024 23:18
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Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Ümraniyespor karşısında iyi savunma yaparak kazandıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla yendi. Maçın ardından Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Zor bir deplasman olduğunu ifade eden Koşukavak, "4 haftadır kaybetmiyorduk. 2 galibiyet, 2 beraberlikle kötü bir seriden çıkmıştık, toparlanıyorduk. Bu maç bizim için çok önem taşıyordu. İyi organize olduk. Oyunun bütün sekanslarını iyi oynadık. Ümraniyespor kadro olarak iyi bir kadro. Maçın ilk yarısında oyuna çok hakimdik, oyunu iyi kontrol ettik. 1-0 da öne geçince ikinci yarı rakip ön alana fazla kalabalık gelmeye başladı. Topa sahip olup çok iyi çıkışlar yaptık. Belki skoru çoğaltıp maçı bitirebilirdik. O geçişlerde biraz problem yaşadık. Sonra oyun başka bir yere evrildi. Tamamen skoru koruyup, önemli bir deplasman galibiyeti olduğu için iyi savunma yaparak kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ümraniyespor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yalçın Koşukavak, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iğdır FK Deplasmanda Kazandı! - Son Dakika

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