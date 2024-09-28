Iğdır FK, Erzurumspor\'a 2-1 Yenildi

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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK ile Erzurumspor FK arasında oynanan müsabakanın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maç ile ilgili değerlendirmede bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Süper Lig'den 1. Lig'e hakem gönderdiğiniz zaman hakem sahada olmuyor, çünkü o hafta Süper Lig'de maç alamadığından dolayı burada maçı yönetmiyor idare ediyor. Kırmızı kart için bir şey demiyorum ama oyun acayip şekilde hakemsiz bir oyundu, sürekli idare etti. Verin alt ligden bir hakem, hata yapsın, biz de diyelim ki ülke futbolunun gelişmesi için böyle hataları tolere edeceğiz ama hakemlik de düzelecek. Önümde 5 metre taca çıkan top, Erzurum'un sol stoperinden taca çıkıyor bu tarafı veriyor. Bağırıyorsun, kırmızı kart görüyorsun. Sırf benim derdim değil ki ülke futbolunun böyle bir derdi var. Bu mağlubiyete mazeret falan değil. Benim takımım 10 kişi kaldı. Evet kırmızı kart doğru arkadan bir müdahale vardı ama 50 bin tane faul var. 7 dakika uzatma verdi 6'da bitirdi. İki haftadır kaybediyorduk, iç sahada kazanmamız gerekiyordu. Oyuna iyi başladık, topun bizde olduğu zamanlarda da iyiydik ta ki kırmızı karta kadar. Kırmızı karttan sonra oyunun momentumu tamamen değişti. Ancak ikinci yarıda 10 kişi olmamıza rağmen çok ciddi ön alan baskıları yaptık. 10 kişi olmamıza rağmen rakip yarı sahada oynadık. Oralardan bir gol umudumuz vardı, 10 kişi oynamak kolay değil. Oyuncularım çok istediler, mücadele ettiler, 10 kişi oynamaya rağmen rakibi tehdit ettik. Evet futbolda böyle sonuçlar oluyor, üzücü. Ama daha üzücüsü ülke futbolunun gelişememesi, kalkınamaması. Biz tekrar ayağa kalkacağız, oyuncularım bir reaksiyon verdiler 10 kişi olmalarına rağmen. İnşallah toparlanacağız. Biz maç kaybediyoruz ama yenilmiyoruz, savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hakan Kutlu: "Biz bu mücadelemizi gösterdiğimizde hedef kendiliğinden oluşacaktır"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise maç sonu değerlendirmesinde, "Oyuncularımı tebrik ederim. Son 10 dakika hariç, 2-0'a kadar futbolun bütün gerekliliklerini yerine getirdiler. 11'e 11 nasıl oynanır, 11'e 10 nasıl oynanır hepsini gösterdiler. Girdiğimiz gol pozisyonları vardı, 2 tanesini değerlendirebildik. Tabii ki rakibimiz çok önemli bir takım, çok fazla transfer yaptı, çok kadro derinliği olan, ekonomik olarak da çok önemli oyunculara sahip bir takım. Üçüncü sezonuma girdim, üstüne koya koya gidiyoruz. İyi futbol oynayıp formasına, şehrine sonuna kadar sahip çıkan bir takım göstermek tabii ki hedef kendiliğinden oluşacaktır. Biz oyuncularımıza ilk 6, ilk 2 diye bir hedef hiçbir zaman koymuyoruz. Biz bu mücadelemizi, isteğimizi, oyun anlayışımızı gösterdiğimizde hedef kendiliğinden oluşacaktır. Maçın hakemlerini tebrik ediyorum, ben yenildiğimiz birçok maçtan sonra da maçın hakemlerini tebrik etmiştim. Sadece oyunun ilk 10-15 dakikasında bize biraz gereksiz çok sarı kartlar gösterdi. Daha sonraki 75-80 dakika da bana göre çok iyi bir oyun yönetti. İnşallah bir buçuk gün izin yapıp Bolu maçına hazırlanmaya başlayacağız. Bizim adımıza çok önemli bir maç. İnşallah onu da kazanıp milli maç arasına iyi bir giriş yaparız" dedi. - IĞDIR