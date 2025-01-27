Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

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Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde çalışmaya başlayan takım, koşu ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çalışan takıma, yeni transferler de katıldı.