Iğdır FK, İki Oyuncuyla Yollarını Ayırdı

1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor. Yeşil-beyazlı kulüp, Atakan Çankaya ve Alperen Gündoğdu ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu Atakan Çankaya ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı bildirildi. Açıklamada, "Kulübümüze ve yeşil-beyazlı formamıza verdiği emeklerden dolayı Atakan Çankaya'ya teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Iğdır temsilcisi, Alperen Gündoğdu ile de karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp açıklamasında, "Kulübümüze ve formamıza verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni yolculuğunda başarılar dileriz" denildi. - IĞDIR