Iğdır FK, Maç Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
Alagöz Holding Iğdır FK, Turka Esenler Erokspor maçı için son antrenmanını yaptı.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın Turka Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşma öncesinde son antrenmanını teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Turka Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı saat 19.00'da Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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