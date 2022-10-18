25. dakikada Emrah'ın ara pasında kaleci Özgün ile karşı karşıya kalan İlhan Parlak , vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Özgün, İlhan'ın vuruşunu karşılayarak topun ağlara gitmesine izin vermedi.

3. dakikada Bertolacci köşe atışını kullandı. Cezaalanı içerisinde Burak Yamaç kafayla ters bir vuruş yaptı ve top ağlara gitti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Iğdır haberi... Ziraat Türkiye Kupası: Y. Kayserispor: 2 Iğdır Futbol Kulübü: 1 - Son Dakika

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