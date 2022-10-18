Iğdır haberi... Ziraat Türkiye Kupası: Y. Kayserispor: 2 Iğdır Futbol Kulübü: 1 - Son Dakika
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Iğdır haberi... Ziraat Türkiye Kupası: Y. Kayserispor: 2 Iğdır Futbol Kulübü: 1

18.10.2022 19:57
Iğdır haberi... Ziraat Türkiye Kupası: Y. Kayserispor: 2 Iğdır Futbol Kulübü: 1

Iğdır haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Y. Kayserispor, sahasında Iğdır Futbol Kulübü ile karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Y. Kayserispor, sahasında Iğdır Futbol Kulübü ile karşılaştı. Müsabakayı 2-1'lik skorla kazanan sarı-kırmızılılar, bir üst tura çıktı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Bertolacci köşe atışını kullandı. Cezaalanı içerisinde Burak Yamaç kafayla ters bir vuruş yaptı ve top ağlara gitti.

21. dakikada sol kanattan Kayserispor cezaalanı içerisine giren Muhlis İstemi, kaleye şutunu atarken top, üstten auta çıktı.

25. dakikada Emrah'ın ara pasında kaleci Özgün ile karşı karşıya kalan İlhan Parlak, vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Özgün, İlhan'ın vuruşunu karşılayarak topun ağlara gitmesine izin vermedi.

47. dakikada Hakan Demir'in ara pasında B: atuhan kurt, Kayserispor cezaalanına topu sürdü, kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı. Top, kaleci Cenk'in sağından ağlarla buluştu 1-1

52. dakikada Bertolacci, ceza yayı önünden kaleye şutunu attı. Top az farkla yandan auta çıktı.

57. dakikada Thiam'ın pasında Emrah Başsan, cezaalanı içerisinde kaleye şutunu attı. Top uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Iğdır FK defansı topu uzaklaştırdı.

84. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışı sonrası ceza sahası içinde Majid Hosseini'nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1

Stat: Kayseri

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Egemen Savran xx, Melih Kurtuluş xx

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen xx, Anthony Uzodimma xx (Lionel Carole dk. 72 xx), Majid Hosseini xx, Ali Karimi xx, Gökhan Sazdağı xx, Yaw Ackah xx (Bernard Mensah dk. 72 xx), Andrea Bertolacci xx, Emrah Başsan xx, Carlos Mane xx (Baran Ali Gezek dk. 85 ?), Mame Thiam xx (Talha Sarıarslan dk. 89 ?), İlhan Parlak xx (Mario Gavranovic dk. 72 xx)

Iğdır Futbol Kulübü: Özgün Köklü xx, Emir Miray Köksal xx (Mehmet Erdem Uğurlu dk. 70 xx), Mehmet Dingil xx, Hakan Demir xx (İshak Çakmak dk. 51 xx), Burak Yamaç xx, Mehmet Yıldızaç xx, Tuğkan Kamışoğlu xx, Muhlis İstemi xx (Tahir Babaoğlu dk. 51 xx), Timur Temeltaş xx (Muhammet Reis dk. 70 xx), Batuhan Kurt xx (Osman Şahin dk. 81 ?), Halil İbrahim Sönmez xx

Goller: Burak Yamaç (dk.3) (kendi kalesine) Majid Hosseini (dk. 84) (Y. Kayserispor), Batuhan Kurt (dk. 47) (Iğdır Futbol Kulübü)

Sarı kartlar: Batuhan Kurt, Mehmet Yıldızaç (Iğdır FK) - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Iğdır haberi... Ziraat Türkiye Kupası: Y. Kayserispor: 2 Iğdır Futbol Kulübü: 1 - Son Dakika
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