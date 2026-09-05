Iğdır Valisi Taşolar, Akdeniz Oyunları'nda bronz kazanan milli judocu Salih Yıldız'ı kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır Valisi Taşolar, Akdeniz Oyunları'nda bronz kazanan milli judocu Salih Yıldız'ı kabul etti

Iğdır Valisi Taşolar, Akdeniz Oyunları\'nda bronz kazanan milli judocu Salih Yıldız\'ı kabul etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, 2026 Akdeniz Oyunları'nda judo erkekler 60 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Salih Yıldız'ı makamında kabul etti. Taşolar, Yıldız'ın başarısının Türkiye ve Iğdır için gurur kaynağı olduğunu belirterek, önümüzdeki ay yapılacak Dünya Judo Şampiyonası için başarı diledi.

Vali Taşolar, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazanan Salih Yıldız'ı tebrik ederek Dünya Şampiyonası için başarı diledi.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, 2026 Akdeniz Oyunları'nda judo erkekler 60 kiloda bronz madalya kazanan Iğdırlı milli sporcu Salih Yıldız'ı makamında kabul etti. Milli sporcuyu elde ettiği uluslararası başarıdan dolayı tebrik eden Vali Taşolar, Yıldız'ın başarısının Türkiye ve Iğdır adına büyük bir gurur olduğunu belirtti. Başarının genç sporcular için önemli bir motivasyon ve örnek teşkil edeceğini ifade eden Taşolar, önümüzdeki ay düzenlenecek 2026 Dünya Judo Şampiyonası öncesinde Salih Yıldız'a başarı dileklerini iletti. Vali Taşolar, milli sporcunun Dünya Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı bayrağı kürsüye taşımasını temenni ederek Yıldız'dan yeni bir madalya sözü aldı.

Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Iğdır Valiliği, Salih Yıldız, Türkiye, Dünya, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iğdır Valisi Taşolar, Akdeniz Oyunları'nda bronz kazanan milli judocu Salih Yıldız'ı kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada 20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada
Girne’deki gemi faciasında batık gemiden çıkarılan ilk cenaze toprağa verildi Girne’deki gemi faciasında batık gemiden çıkarılan ilk cenaze toprağa verildi
Motorine tarihi zam Litre fiyatı 90 lirayı aştı Motorine tarihi zam! Litre fiyatı 90 lirayı aştı
Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme ABB’den ihale alan 36 şirkete soruşturma Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme! ABB'den ihale alan 36 şirkete soruşturma
Kan donduran aile faciası Oğlunu odun için öldürdü Kan donduran aile faciası! Oğlunu odun için öldürdü
Paşinyan’dan garip hareketler Paşinyan'dan garip hareketler

14:51
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri
14:34
Milyonlar merakla bekliyor İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
14:27
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
14:05
Ali Koç’un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum
Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum
13:49
Fenerbahçe’den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
13:08
Bahçeli’den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 15:05:20. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır Valisi Taşolar, Akdeniz Oyunları'nda bronz kazanan milli judocu Salih Yıldız'ı kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement