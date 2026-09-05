Iğdır Valisi Taşolar, Akdeniz Oyunları\'nda bronz kazanan milli judocu Salih Yıldız\'ı kabul etti

Vali Taşolar, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazanan Salih Yıldız'ı tebrik ederek Dünya Şampiyonası için başarı diledi.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, 2026 Akdeniz Oyunları'nda judo erkekler 60 kiloda bronz madalya kazanan Iğdırlı milli sporcu Salih Yıldız'ı makamında kabul etti. Milli sporcuyu elde ettiği uluslararası başarıdan dolayı tebrik eden Vali Taşolar, Yıldız'ın başarısının Türkiye ve Iğdır adına büyük bir gurur olduğunu belirtti. Başarının genç sporcular için önemli bir motivasyon ve örnek teşkil edeceğini ifade eden Taşolar, önümüzdeki ay düzenlenecek 2026 Dünya Judo Şampiyonası öncesinde Salih Yıldız'a başarı dileklerini iletti. Vali Taşolar, milli sporcunun Dünya Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı bayrağı kürsüye taşımasını temenni ederek Yıldız'dan yeni bir madalya sözü aldı.