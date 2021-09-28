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Iğdırlı dağcılar "Avrupa Spor Haftası"nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı - Son Dakika

Iğdırlı dağcılar "Avrupa Spor Haftası"nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı

28.09.2021 18:46

Iğdırlı dağcılar, Avrupa Spor Haftası'nı 2 bin 400 rakımlı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı.

Iğdırlı dağcılar, Avrupa Spor Haftası'nı 2 bin 400 rakımlı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı.

Her yıl 23-30 Eylül tarihlerinde Avrupa genelinde "Aktif ol" (Be active) sloganı ile kutlanan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Iğdırlı dağcılar, Tuzluca ilçesindeki Rağbet Dağı'na tırmandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası kapsamında Iğdır'daki profesyonel ve amatör 5 dağcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 2 bin 400 rakımlı dağın eteklerinde bir araya geldi.

Burada son hazırlıklarını tamamlayan dağcılar, yaklaşık 2 saatlik yarı teknik tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaşıp "Aktif ol" (Be active) spor sağlık günleri" yazılı pankart açtı.

Zirve Dağcılık sporcularından Abbas Surgun, AA muhabirine, kulüp olarak Gençlik Spor İl Müdürlüğünün Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlediği etkinliğe iştirak ettiklerini belirterek, "Tuzluca ilçesinin Gaziler köyünde bulunan bu dağ, bölgenin en dik ve yer yer yarı teknik tırmanış yapılacak dağlarındandır. Başarılı bir tırmanış oldu, buradan herkesi dağa ve spor yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Sporculardan Murat Akkuş da, "Burası yörede Köroğlu Kalesi olarak da bilinen Rağbet Kalesinin bulunduğu Rağbet Dağı. Çok güzel bir tırmanış etkinliği oldu. Bütün doğa severleri spora davet ediyoruz." diye konuştu.

Iğdırlı dağcılar Avrupa Spor Haftası nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı
Iğdırlı dağcılar Avrupa Spor Haftası nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı
Iğdırlı dağcılar Avrupa Spor Haftası nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı
Iğdırlı dağcılar Avrupa Spor Haftası nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı
Iğdırlı dağcılar Avrupa Spor Haftası nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı
Iğdırlı dağcılar Avrupa Spor Haftası nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı
Iğdırlı dağcılar Avrupa Spor Haftası nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı
Iğdırlı dağcılar Avrupa Spor Haftası nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı
Iğdırlı dağcılar Avrupa Spor Haftası nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı

Toros Dağları, Tuzluca, Eylül, Iğdır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Iğdırlı dağcılar 'Avrupa Spor Haftası'nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Iğdırlı dağcılar "Avrupa Spor Haftası"nı Rağbet Dağı'nın zirvesinde kutladı - Son Dakika
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