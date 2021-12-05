Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş

İtalya'da Venezia-Verona karşılaşması yıllarca unutulmayacak bir geri dönüşe sahne oldu. Igor Tudor'un teknik direktörülüğünü yaptığı Verona, 3-0 geriye düştüğü maçı 33 dakikada 4-3 lehine çevirmesini bildi.

33 DAKİKADA GERİ DÖNDÜLER

Mücadelede Verona'ya galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Thomas Henry (kendi kalesine), 65. dakikada penaltıda Gianluca Caprari, 67. dakikada ve 85. dakikada Giovanni Simeone kaydetti. Venezia'nın gollerini ise 12. dakikada Pietro Ceccaroni ile 19 ve 27. dakikada Thomas Henry kaydetti.