İHA muhabiri Vildan Rende, Alanya Medya Ödülleri'nde spor haberi dalında ödül aldı - Son Dakika
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İHA muhabiri Vildan Rende, Alanya Medya Ödülleri'nde spor haberi dalında ödül aldı

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İHA muhabiri Vildan Rende, Alanya Medya Ödülleri\'nde spor haberi dalında ödül aldı
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İHA muhabiri Vildan Rende, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyetinin 6. kez düzenlediği 2025 Yılı Alanya Medya Başarı Ödülleri'nde 'Yok Böyle Jest' haberiyle Spor Haberi kategorisinde ödüle layık görüldü. 18 kategoride 143 eser değerlendirildi, 17 eser ödül aldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden Vildan Rende, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen '2025 Yılı Alanya Medya Başarı Ödülleri' yarışmasında, 'Yok Böyle Jest' başlıklı haberiyle 'Spor Haberi' kategorisinde ödüle layık görüldü.

ALGC tarafından geleneksel hale getirilen Alanya Medya Başarı Ödülleri'nde dereceye giren eserler belli oldu. Alanya'daki cemiyet binasında bir araya gelen jüri heyeti, 18 kategoride yarışmaya katılan 143 eseri değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda 17 eser ödüle layık bulundu.

"Yok Böyle Jest" haberi ödül getirdi

İHA muhabiri Vildan Rende, 2025 yılında yayımlanan "Yok Böyle Jest!" başlıklı haberiyle "Spor Haberi" kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Haberde, Fenerbahçe teknik direktörünün, Alanya'da takım otobüsünün peşinden koşan 19 yaşındaki taraftar Alper Melek'e yaptığı sürpriz ve genç taraftarın takım otobüsüne alınmasının ardından yaşadığı unutulmaz anlar konu edildi.

Toplam 18 kategoride eserlerin değerlendirildiği yarışmanın jüri heyetinde, Antalya basınının deneyimli isimleri görev aldı. Yarışmaya sundukları katkı ve titiz değerlendirmeleri dolayısıyla jüri üyelerine şükran plaketi takdim edildi. Jüri heyetinde yer alan Antalya Gazeteciler Cemiyeti önceki dönem başkanı Erdoğan Kahya, İhlas Haber Ajansı (İHA) Antalya Bölge Haber Müdürü Suat Metin, Akdeniz Gerçek Gazetesi İmtiyaz Sahibi Songül Başkaya ve Antalya Ses Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet Dökdök'e şükran plaketlerini Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik sundu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İHA muhabiri Vildan Rende, Alanya Medya Ödülleri'nde spor haberi dalında ödül aldı - Son Dakika
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