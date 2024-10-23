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İhlas Holding'den E-spor Atağı

İhlas Holding\'den E-spor Atağı

İhlas Holding, PUBG Mobile'da e-spor takımı kurarak gençlerle buluşmayı hedefliyor.

23.10.2024 10:43
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İhlas Holding, IDA ESports adıyla PUBG Mobile e-spor sahnesine adım attı. E-spor dünyasında takım kuran İhlas Holding, paydaşı olduğu platform ile vizyona girecek bir filmin ön gösteriminde gençlerle buluştu.

İhlas Holding, Dijital Varlıklar bünyesinde İhlas Digital Assets ESports adıyla, büyüyen oyun dünyasına önemli bir adım attı. Holding, PUBG Mobile oyununda bir e-spor takımı kurarak oyun sektörüne giriş yaptı. Rekabetçi oyun dünyasında güçlü bir varlık oluşturmayı planlayan İhlas Holding, geniş oyuncu kitlesi sunan platformda gençlere ulaşmayı hedefliyor. İhlas Holding Dijital Varlıklar, 25 Ekim'de vizyona girecek olan bir filmin dün gerçekleştirilen ön gösteriminde gençler ile buluştu. Ön gösterim gecesine katılan İhlas Medya Grubu Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, "Burada amacımız, daha fazla gence ulaşmak. Bunu yapabileceğimiz en önemli alanlardan birisi de oyun sektörüne girmek. Bu kapsamda bir iş birliği yaptık ve bir takım satın aldık" ifadelerini kullandı.

"Amacımız gençlere ulaşmak, bunu yapabileceğimiz en önemli alan oyun"

Oyun sektörüne giriş amaçlarından bahseden Ormanlı, "Dünyada çok büyüyen bir sistem oyun ekosistemi. Gençlere dokunmak için bu tür ekosistemleri kullanmak gerekiyor. Son bir yıldır İhlas Holding bünyesinde bir E-spor takımı kurduk. Burada amacımız, daha fazla gence ulaşmak. Bunu yapabileceğiniz en önemli alanlardan birisi de oyun sektörüne girmek. Bu kapsamda bir iş birliği yaptık ve bir takım satın aldık. PUBG oyununda bir takımı var artık İhlas Holding'in. Neden PUBG? Bugün mobil oyunlar içerisinde günlük 3.5 milyon kullanıcısı olan en büyük ekosistemlerden bir tanesi. Türkiye içerisinde ekosistemine gönül vermiş gençler ki bunlar 8 ila 40 yaş diyebileceğimiz insanlar aslında" şeklinde konuştu.

"Gençlere dokunmaya başlayınca önemi anlaşılıyor"

Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, "Bu kapsamda böyle bir iş birliğine girdik ve bir takım aldık. İhlas Holding olarak E-spor alanındaki süper ligde İhlas Digital Assets ESports E-spor takımıyla mücadele ediyoruz. Gençlere dokunmaya başlayınca, gençlerden ve çocuklardan İhlas markasını duymaya başlayınca yapılan işin ne kadar doğru olduğunu da görüyorlar" cümlelerine yer verdi.

Can Gürsu: "İhlas Holding çok büyük bir yatırım yaptı ve sektöre değer verdi"

Tencent Ülke Müdürü Can Gürsu ise, "PUBG Mobile Türkiye'deki en büyük mobil oyunlardan birisi. PUBG Mobile ailesi olarak Türkiye'de E-spor ve E-sporcuların yanındayız. İhlas Holding çok büyük bir yatırım yaptı ve sektöre değer verdi. Bizim çok önemli partnerlerimizden bir tanesi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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