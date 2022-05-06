İhlas Koleji sportif başarılarına devam ediyor - Son Dakika
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İhlas Koleji sportif başarılarına devam ediyor

06.05.2022 15:47
İhlas Koleji sportif başarılarına devam ediyor

İhlas Koleji, akademik başarılarının yanı sıra spor branşlarında da başarılarına devam ediyor.

İhlas Koleji, akademik başarılarının yanı sıra spor branşlarında da başarılarına devam ediyor. Okul sporları kapsamında düzenlenen Okçuluk İstanbul Şampiyonası'na üç kampüsünden sporcularla katılan İhlas Koleji, üç farklı kategoride kürsüde yer almayı başardı.

İhlas Koleji, spor branşlarında başarılarına devam ediyor. Okul sporları kapsamında düzenlenen Okçuluk İstanbul Şampiyonası'nda Özel İhlas Mehmet Yoluç Ortaokulu öğrencisi Gözel Cumabeyeva Makaralı Yay Yıldız Bayanlar kategorisinde üçüncü oldu. Cumabeyeva almış olduğu bu derecesiyle 22 Mayıs'ta Mersin'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda İhlas Kolejini temsil etme hakkını kazandı.

Aynı şampiyonada Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu Klasik Yay Takımı İstanbul ikincisi olmayı başarırken, Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu bayan takımı da 4.'lük elde ederek kürsüde yerini aldı.

İhlas Koleji Basketbol Takımı çeyrek finalde

Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen basketbol şampiyonasında Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi grup mücadeleleri sonunda çeyrek finale kaldı. Borsa İstanbul Çok Programlı Lisesi'ni 52-38 yenen İhlas Koleji bu sonuçla çeyrek finale kaldı. İhlas Koleji çeyrek finalde Yaşar Acar Fen Lisesi ile karşılaşacak.

"Öğrencilerimize deneyimli ve uzman antrenörlerimiz eşlik ediyor"

Öğrencilerinin elde etmiş oldukları başarılarla mutlu olduklarını ifade eden İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okullarındaki sosyal ve sportif faaliyetlerle öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklediklerini vurguladı. Bu amaçla okullarında değişik spor kulüpleri açtıklarını söyleyen Yeltekin, "Öğrencilerimiz açmış olduğumuz kulüplere katılarak kendi kişisel gelişimlerini destekleyecek aktiviteler yapıyorlar. Okçuluk kulübümüz bunlardan sadece bir tanesi. Burada öğrencilerimiz deneyimli ve uzman antrenörlerimiz eşliğinde antrenmanlarını gerçekleştirerek yarışmalara ve şampiyonalara katılıyorlar. Aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı kendilerini ve antrenörlerini bir kez daha tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Koleji sportif başarılarına devam ediyor
İhlas Koleji sportif başarılarına devam ediyor
İhlas Koleji sportif başarılarına devam ediyor
İhlas Koleji sportif başarılarına devam ediyor

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İhlas Koleji, İstanbul, Okçuluk, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İhlas Koleji sportif başarılarına devam ediyor - Son Dakika


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