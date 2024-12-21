ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
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ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ikas Eyüpspor'da başkan Murat Özkaya, teknik direktör Arda Turan için övgü dolu ifadeler kullandı.

21.12.2024 00:16
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ikas Eyüpspor'da başkan Murat Özkaya, teknik direktör Arda Turan için övgü dolu ifadeler kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özkaya, "Daha iyi günlere gideceğiz. Çok güzel bir lig olacak ilerleyen dönemde. Eyüpspor top oynamaya çalışan bir ekip. Futbolu daha güzel yerlere taşımak için Arda Turan ile beraber inanılmaz bir değişim yarattı. Her şeyden evvel Arda Turan'ın hakkını verelim arkadaşlar. Türk futbolunda bir devrim yaratmak üzere bu genç kardeşimiz. Umarım daha iyi yerlere gelir. Türk futbolu için çok değerli bir çocuk. Onu kazanmaya devam etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın duygusal bir insan olduğunu vurgulayan Özkaya, şöyle devam etti:

"Duyguları bazen ön plana çıkan bir arkadaşımız, kardeşimiz ama önü çok açık. Sizden ricam ona sahip çıkalım. Hakem performansını biz yıllardır konuşmuyoruz. Sahada yüz yirmi kilometre koşan bir Eyüpspor var. Karşı takım da yüz yirmi kilometre koşuyor. İki yüz kırk kilometre yapıyor bunun toplamı. İki yüz kırk kilometrede buradan baktığımızda Bolu. Her maç bir Bolu'ya gidiyorsunuz. Dört tane hakemle de yirmi iki tane futbolcuyu takip etmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten hakemlerin işleri zor. Umarım daha başarılı olurlar. Psikolojik baskı altında kaldıklarını düşünüyorum. Onlara sahip çıkmalıyız. Türk futbolunu bugün marka değerini nasıl yukarı çıkaracağımızı konuşmamız lazım. Hakemlerin bir başkanı ve hocası var. Onlar, onlar için iyi maç yönetirlerse ödül verirler. Kötü maç yönetirlerse ceza verirler."

Kaleci Berke Özer'in performansına da değinen Özkaya, "Türk futbolu bir kaleci kazanıyor ama bunların hepsinin altyapısında Arda Turan var. Çocuklarla olan diyaloğu, oyuncuların ona olan inancı kendi performanslarını ortaya çıkarmalarını sağlıyor. Onun için Berke de Ahmed Kutucu da Thiam da iyi performans veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Özkaya, hakemlerle ilgili konuşmak istemediğinin altını çizerek, şunları aktardı:

"Ben tribünlerden geldim. Yıllardır bağırdık, çağırdık ama bugün yaşımız elli üç. Biz güzel futbol oynayıp insanları çekmemiz gerekiyor. Daha önce de söylemiştim sizlere. Bizim statları doldurmaya ihtiyacımız var. Bu sponsorları başka türlü yakalayamayacağız yoksa. Farkında mısınız bilmiyorum. 15, 16, 17, 18 yaşındaki çocuklarımızın çoğu kontrollerini, dikkatlerini bir noktaya vermekte zorlanıyorlar. Onlara sahip çıkmak için onları bu statlara getirmen lazım. Buraya gelen tüm taraftarlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Transfere Arda Turan ve ekibi karar veriyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

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