ikas Eyüpspor-Göztepe maçının ardından

Spor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup eden ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, karşılaşmada çok fazla pozisyon vermediklerini söyledi.

Kerem Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Göztepe ile aralarında tatlı bir rekabet olduğunu belirten Kerem Yavaş, "Göztepe, kadro yapısını ve hocasını koruyarak Süper Lig'e geldi. Maç öncesi rakibimizi iyi tanıyorduk. Fiziksel kapasiteleri yüksek. Bu özelliklerini oyuna yansıtacaklarını biliyorduk. Teması seven, direkt opsiyonlarla kaleye giden ve kenar ortalarını kullanan bir Göztepe vardı. Duran toplarda da tehlike yaratıyorlar. Buna göre hazırlandık." diye konuştu.

Maçın ilk devresinde düşündükleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Yavaş, "İkinci yarı, blok savunmasından kaptığımız toplarla kontratak yapmaya başladık. İlk devre skoru bulduk. İkinci yarıda oyunu biz kontrol ettik. Pozisyon vermeden skoru korumayı bildik. Göztepe, çok değerli ve sert bir rakip. Çok değerli bir 3 puan kazandık." ifadelerini kullandı.