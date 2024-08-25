ikas Eyüpspor, Net Global Sivasspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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ikas Eyüpspor, Net Global Sivasspor'u 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 yendi. Maçta Ahmed Kutucu'nun golüyle ikas Eyüpspor galip geldi.

25.08.2024 03:51
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Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mehmet Kısal

Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Camara (Dk. 81 Bekir Böke), Bieganski (Dk. 81 Poungouras), Charisis, Pritchard (Dk. 70 Moutoussamy), Emrah Başsan (Dk. 70 Balde), Turgunboev, Manaj

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş (Dk. 79 Tugay Kacar), Caner Erkin (Dk. 59 Tayfur Bingöl), Midtsjö, Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Dk. 72 Saiz), Bruno (Dk. 59 Halil Akbunar), Ahmed Kutucu (Dk. 72 Chatzigiovanis), Thiam

Gol: Dk. 9 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Ahmed Kutucu, Dk. 90 Melih Kabasakal, Dk. 90+2 Berke Özer (ikas Eyüpspor), Dk. 71 Camara, Dk. 90 Balde (Net Global Sivasspor)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 yendi.

73. dakikada sağ kanattan gelişen ikas Eyüpspor atağında, Tayfur Bingöl'ün ceza sahasına ortasına Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

88. dakikada gelişen Net Global Sivasspor atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Balde'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.

89. dakikada Net Global Sivasspor'un sol kanatta kazandığı serbest vuruşta, Manaj'ın kaleye çektiği şutta, kaleci Berke Özer topu kornere çeldi.

90+1'inci dakikada kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşma, ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ikas Eyüpspor, Net Global Sivasspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

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