ikas Eyüpspor-Samsunspor maçının ardından - Son Dakika
ikas Eyüpspor-Samsunspor maçının ardından

13.04.2026 23:13
ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin: "Son ana kadar Eyüpspor’a yakışır şekilde mücadelemize devam edeceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup olan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, ligin son maçına kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, çok güçlü bir takımla karşı karşıya geleceklerini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını belirtti.

Samsunspor'un erteleme mücadelesinde Çaykur Rizespor karşısında 4 gollü ağır yenilgi aldığını dile getiren Gerin, "Bu doğrultuda bir planla sahaya çıktık. İlk 35 dakika topu vermedik. Skoru ne kadar taşıyabilirsek rakibin de buna göre risk alacağını biliyorduk. Öyle olursa da skoru arttıracağımızı düşünüyorduk. Fakat son 15 dakikada bunu sağlayamadık. Geçen hafta da aynısı oldu. Eksik kalınca oyuncular aynı reaksiyonu ne yazık ki sahaya yansıtamıyor. Bunlar bahane değil. Samsunspor da en az bizim kadar maçı istedi. Çok ciddi oynadılar." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin heyecanlı geçtiğini vurgulayan Gerin, "Ligin boyu kısaldı. Rakiplerin de kaybettiği bu haftada her puanın önemi vardı. Puan ve puanlara ihtiyacımız olduğu bu dönemde mağlubiyetten dolayı çok üzgünüm. Zor süreçler geçirdiğimiz bu dönemde genç kadromuzla çok iyi işler yaparak buraya kadar gelmiştik. Son ana kadar Eyüpspor'a yakışır şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Ondan sonra da nasibimiz ne ise onu yaşayacağız." açıklamasını yaptı.

Maçın hakemi Yasin Kol hakkındaki soruyu da yanıtlayan Gerin, "İlk sarı kartı çok kolay gördük. Hocanın ilk amacı oyuncuyu oyunda tutmak olmalı. Bu hafta tek serzenişimiz ilk kartı erken vermesiydi. Bu durum da kırmızı karta kadar gitti. Neticede biz kendimiz kaybettik." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ikas Eyüpspor-Samsunspor maçının ardından - Son Dakika

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
21:58
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
SON DAKİKA: ikas Eyüpspor-Samsunspor maçının ardından - Son Dakika
