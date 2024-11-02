ikas Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında dörder galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor, 16 puanla 5. sırada yer alıyor.
Ligde 9 maçta 3 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunan Hatayspor ise 3 puanla 18. sırada bulunuyor.
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