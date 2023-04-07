İki defa af diledi! Jorge Jesus ile ilgili söylediklerinden sonra büyük tepki çeken Willian Arao'dan taraftara mesaj - Son Dakika
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İki defa af diledi! Jorge Jesus ile ilgili söylediklerinden sonra büyük tepki çeken Willian Arao'dan taraftara mesaj

07.04.2023 12:46

Kayserispor maçında ıslıklanan Willian Arao, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada ülkesinde verdiği röportajın yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür diledi. Brezilyalı futbolcu ayrıca, sosyal medya hesabından bir açıklama daha paylaştı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, Jorge Jesus büyük bir teknik direktör. Brezila Milli Takımı ile anılıyor, biz de duyuyoruz. Oraaa birçok şey katabilir.Onun tarzı takıma uyuyor. agresif, hücum düşünüyor ve seçilirse çok başarılı olacağına inanıyorum" açıklamasından sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-1 kazanılan Kayserispor maçında taraftardan büyük tepki gördü.

"SADECE SORUYA CEVAP VERDİM"

Brezilyalı futbolcu yaptığı maçın ardından yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını ifade etti. Taraftardan özür dileyen Arao, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Şunu açıklığa kavuşturmak isterim ki Brezilya'da bir kanala verdiğim bir röportajda sadece bana sorulan soruya cevap verdim, benim isteğim hocamızın yıllarca bizimle kalması, bu sene ve önünüzdeki senelerde bütün hedeflerimize hep birlikte ulaşmamız. Yanlış anlaşıldığım için özür dilerim, Fenerbahçe'ye yardım etmek için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

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Son Dakika Spor İki defa af diledi! Jorge Jesus ile ilgili söylediklerinden sonra büyük tepki çeken Willian Arao'dan taraftara mesaj - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki defa af diledi! Jorge Jesus ile ilgili söylediklerinden sonra büyük tepki çeken Willian Arao'dan taraftara mesaj - Son Dakika
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