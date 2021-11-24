İki farklı Menemenspor

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından evinde Balıkesirspor'u 2-1 yenerek moral bulan Nasadoge Menemenspor, iç saha ve deplasmanda birbirinin zıttı performans sergiliyor. İzmir'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 13 puan toplayan sarı-lacivertliler, iç saha karnesine göre en başarılı 6'ncı takım konumunda. Deplasmanda çıktığı 6 müsabakada galibiyeti bulunmayan Menemenspor, 1 beraberlik, 5 yenilgi ile 1 puanla yetinip dış sahada 17'nci basamakta yer alıyor. İzmir temsilcisi, bu hafta konuk olacağı Kocaelispor'u yenerek ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

- İzmir