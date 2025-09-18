İki kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den olay paylaşım - Son Dakika
18.09.2025 12:42
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertli kulüp, tartışmalı hakem kararlarının yer aldığı bir video paylaşımı yaptı ve ''Hesap zamanı'' notunu düştü.

Fenerbahçe, dün akşam oynanan ve son dakika golüyle 2-2 biten Alanyaspor maçının ardından flaş paylaşımda bulundu.

Mücadelede Fenerbahçeli oyuncuların özellikle uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonlara yönelik yoğun itirazları vardı. Sarı-lacivertli camia, hakem kararlarının maçın kaderini etkilediği görüşünde birleşti.

"HESAP ZAMANI"

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü, resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kulüp, tartışmalı pozisyonların görüntülerini bir video halinde yayınlayarak, gönderiye "Hesap zamanı" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

    Yorumlar (16)

  • KaraKartal:
    yabancı VAR olsa ilk dakikadan 10 kişi kalırdınız, golünüz iptal olurdu, en az iki farkla Alanya maçı kazanırdı. iki hafta üst üste hakemle puanlar almanıza rağmen hala boş yapıyonuz 217 40 Yanıtla
    83366494:
    hadi hadi irdan.Sen kendine bak.İki net penaltı verilmedi daha ne konuşuyorsun 1 0
  • Muhammedd:
    başarı kazanma çabaları federasyonun hakemleriyle, medyasıyla algı yaratmak yürümek ve mağduru oynamak. yalanlar, ifitiralar, hileler... ve sonuç lnetlenmiş gibi herkesin şampiyonluklarını izliyorlar. Kayseri 9 eksik gelmiş çocukları yenemiyorsun, her sene öyle şeyler oluyor ki ilahi işaretleri ANLAMIYORLAR :) ALLAH var tabii, "..., oysa onlar tuzak kurdukça ALLAH da onların tuzaklarına karşılık verecektir." :) 106 12 Yanıtla
  • Kenan:
    Türkiye'deki maçlarını yorumlayan yabancı hakem Clattenburg penaltı olmadığını söyledi. Son dakika beklenenler penaltı değil dedi ve Dakika 7'de de Brown kırmızı yemeli fb maçın başı 10 kişi kalmalıydı 95 14 Yanıtla
  • Ahmet D:
    maçın başı browna kırmızı verilmedi, sırtına gelen topa kanıt olmadan VAR ile penaltı uyduruldu, en nesyri rakibine vurup yere düşürdü golü attı iptal edilmedi. buraya kadar alanyanın hakkı yenirken sorun yok, hala arsızlık yapıyorlar. pozisyonda da top adamın dizden ele sekiyor yakın mesafeden penaltı olmaz ki zaten cenk tabanıyla rakibin dizine faul yapıyor. 55 12 Yanıtla
  • Prens:
    her kulübün hakkını emeğini çalıyor sonra medya ve siyaseti öne sürüp algı kasıyor. dün alanyasporun 3 puanı çalınmıştır. brown kırmızı, fbye uydurma penaltı verildi, fb 2.golü öncesi faul var. fbye çıkmayan da sayısız sarı kart var. Allah sizden hepsini çıkarıyor. 53 11 Yanıtla
