İki kelimelik not düştüler! Fenerbahçe\'den olay paylaşım

Fenerbahçe, dün akşam oynanan ve son dakika golüyle 2-2 biten Alanyaspor maçının ardından flaş paylaşımda bulundu.
Mücadelede Fenerbahçeli oyuncuların özellikle uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonlara yönelik yoğun itirazları vardı. Sarı-lacivertli camia, hakem kararlarının maçın kaderini etkilediği görüşünde birleşti.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü, resmi X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kulüp, tartışmalı pozisyonların görüntülerini bir video halinde yayınlayarak, gönderiye "Hesap zamanı" notunu düştü.
İşte o paylaşım;
