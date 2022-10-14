İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü - Son Dakika
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İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü

14.10.2022 14:56
İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü

Bir dönem Süper Lig'in en dişli takımlarından olan ve Avrupa kupalarına katılan Kardemir Karabükspor, ekonomik sıkıntılar ve yolsuzluk iddialarının gölgesinde Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşmüştü. Üst üste iki maça çıkamayan Karabükspor, bir alt lige daha düşürüldü.

Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren Kardemir Karabükspor, Yerel Amatör Lig'e düşürüldü. Ekonomik sorunlarla boğuştuğu bilinen Karabükspor, Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'taki üst üste iki maçta sahaya çıkamadı.

KARABÜK AMATÖR LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK

Birçok eski oyuncusu ve teknik adamına borcu bulunan, kulübün bazı eski yöneticileri yolsuzluk iddiasıyla yargılanan kırmızı-mavili ekip, bu sezon Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'taki ilk iki hafta maçına çıkamadı. Karabük İdmanyurdu ve Kavaklıderespor maçlarına çıkamadığı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen mağlup sayılan Karabükspor, ayrıca bir alt lige düşürüldü. Bu sezon kalan maçlarının tamamında 3-0 hükmen mağlup sayılacak Karabük ekibi, gelecek sezon Karabük Amatör Ligi'nde mücadele edecek.

TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'DA TEMSİL ETTİ

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan ve TFF 3. Lig'de 5, TFF 2. Lig ile Spor Toto 1. Lig'de 37, Spor Toto Süper Lig'de ise 10 sezon mücadele eden Karabükspor, Türkiye'yi 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etti.

"BU TAKIMA SAHİP ÇIKMAYANLARI, BU KENT UNUTMAYACAK"

Kulüp başkanı Mehmet Yüksel, "Takımın bittiği" bir zamanda göreve geldiklerini ve taşın altına ellerini koyduklarını söyledi. Yönetimiyle son 3-4 sezondur bütün engellere ve güçlüklere rağmen takımı hem içeride hem de deplasmanda sahaya çıkardıklarını anlatan Yüksel, "Artık bizim de gücümüz bir yere kadar. Hep son ana kadar elimizden geleni yapacağız demiştim. Bunu da yaptık. Bu sürede kimse bize destek olmadı, aksine köstekler konuldu. Ben ve yönetimim, son gücümüze kadar takımı taşıdığımız için içimiz rahat. Bu takıma sahip çıkmayanları ve bu hale gelmesine neden olanları, bu kent unutmayacak." diye konuştu.

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Kardemir Karabükspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü - Son Dakika


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