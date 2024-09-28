İkili Başarı: Erkan ve Yağmur Sözeri Şanlıurfaspor'da - Son Dakika
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Spor

İkili Başarı: Erkan ve Yağmur Sözeri Şanlıurfaspor'da

İkili Başarı: Erkan ve Yağmur Sözeri Şanlıurfaspor\'da

Teknik direktör Erkan Sözeri ve diyetisyen kızı Yağmur, Şanlıurfaspor'un başarısı için birlikte çalışıyor.

28.09.2024 11:47
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Teknik direktör Erkan Sözeri ile diyetisyen kızı Yağmur Sözeri, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un başarısı için birlikte çalışıyor.

Teknik direktör Erkan Sözeri, AA muhabirine, yaklaşık 20 senedir farklı kulüplerde görev yaptığını söyledi.

Farklı takımlarda da diyetisyenlik yapan kızıyla bu yıl Şanlıurfaspor'da çalışma fırsatı bulduğunu ifade eden Sözeri, bir teknik direktörün aynı takımın başarısı için kızıyla birlikte mücadele etmesinin çok karşılaşılacak bir durum olmadığını dile getirdi.

Sözeri, kulüp başkanı Giray Küçük'ün ısrarlı talebi üzerine kızı Yağmur'un takımla anlaştığını vurguladı.

Ailesinden işi gereği sürekli uzakta olduğuna dikkati çeken Sözeri, "Eşim, oğlum ve diğer kızım yanımda olmasa da özlemi, hasreti bir nebze olsa kızımla hafifletiyoruz. Yağmur hocanın burada olması bana zaman zaman sanki kardeşleri, annesi de burada gibi hissettiriyor, bu anlamda tabi ki çok mutluyuz." diye konuştu.

Futbolun sadece teknik ve taktikten ibaret olmadığını, işin içerisinde beslenmeden, psikolojiye farklı faktörlerin de bulunduğunu ifade eden Sözeri, kızıyla çalışmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

"İş konusunda Erkan hoca, Yağmur hocayız." diyen Sözeri, şöyle devam etti:

"Kızımla olmak çok mutluluk ve gurur verici. Ama iş konusunda Erkan hoca, Yağmur hocayız. Bunun gayet net bir şekilde bilinmesini istiyorum. İş konusunda beni tanıyanlar bilir, hiçbir zaman duygusallık yapmam, taviz vermem. Yağmur hoca da bunu biliyor ve dolayısıyla bu anlamda güzel işler çıkarttığına inanıyorum. Yağmur'u daha önce çalıştığı takımlardaki futbolcular arıyor 'Yağmur abla, Yağmur Hocam' diye. Bu durum gerçekten mutluluğun yanında gurur veriyor bana. Bu anlamda da inşallah yolu açık olsun. Biz şu anda Şanlıurfaspor'a katkı vermek için buradayız. İnşallah güzel şeyler yaparız."

"2 takımla şampiyonluk yaşadı"

Yağmur Sözeri, yaklaşık 8 yıldır sporcu diyetisyenliği yaptığını söyledi.

Central Hospital Ümraniyespor ve Siltaş Yapı Pendikspor'da görev yaptığı dönemde iki takımla da şampiyonluk yaşadığını vurgulayan Sözeri, tecrübelerini Şanlıurfaspor'un başarısı için uyguladığını ifade etti.

Aile ortamı olan takımlarla başarıya daha kolay ulaşıldığını anlatan Yağmur Sözeri, Şanlıurfaspor'da hayaline kavuştuğunu dile getirdi.

Yağmur Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayalimdi. Dünyada benzeri görünmeyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir gün babamla aynı takımda çalışabileceğimi hissediyordum ama gerçekten çok güzel. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Buralarda olmamı sağlayan her zaman destekçim babam. Kapı açıldıktan sonra kendimi de bazı alanlarda kanıtladığımı düşünüyorum. Babama daha fazla destek olmak için özel çaba gösteriyorum.

Kaynak: AA

Şanlıurfaspor, Diyetisyen, Trendyol, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İkili Başarı: Erkan ve Yağmur Sözeri Şanlıurfaspor'da - Son Dakika

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