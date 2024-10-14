TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2'nci hafta oynanan tek müsabaka ile tamamlandı.
Haftanın kapanış mücadelesinde Darüşşafaka Lassa, konuk ettiği Manisa Basket'i 94-86 yendi.
Ligin 2'nci haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Karşıyaka - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 105-88
Beşiktaş Fibabanka - Bahçeşehir Koleji: 82-78
ONVO Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom: 99-88
Yalovaspor Basketbol - Fenerbahçe Beko: 90-97
Bursaspor - Anadolu Efes: 78-99
Galatasaray - Tofaş: 76-80
Mersinspor - Aliağa Petkimspor: 67-57
Darüşşafaka Lassa - Manisa Basket: 94-86
Son Dakika › Spor › İkinci Haftanın Kapanışı: Darüşşafaka Lassa Galip - Son Dakika
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