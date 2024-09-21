İkiz Kardeşler Karate İçin Hazırlanıyor

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İtalya'da 9-13 Ekim'de düzenlenecek 2024 Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'na hazırlanan 19 yaşındaki ikizler Nuri ve Yusuf Kılıç, başarı için birlikte form tutuyor.

Karate sporcusu dayıları sayesinde 2015 yılında karateye başlayan ikiz kardeşler, yurt içinde ve uluslararası arenada çeşitli başarılara imza attı.

Yusuf Kılıç, 2023'teki Avrupa Yıldız, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 61 kilo kumitede bronz madalya kazandı.

Nuri Kılıç ise Dünya Şampiyonası öncesi tecrübe kazanmak amacıyla katıldığı 13-15 Eylül'de Avusturya'da yapılan Karate 1 Serisi A Ligi'nde 60 kilo kumitede birinci oldu. Mücadele ettiği ilk büyükler yarışmasında altın madalya kazanan Nuri Kılıç, bu başarısıyla karate camiasında dikkatleri üzerine çekti.

Dünya şampiyonasında başarı hedefleyen ikiz kardeşler, hazırlıklarını Kocaeli'de devam eden milli takım kampında sürdürüyor.

Nuri Kılıç: "Şampiyona öncesi yabancı sporcularla maç yapmak iyi bir tecrübe oldu"

Milli karateci Nuri Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'dan beri mili sporcu olduklarını söyledi.

Dünya Şampiyonası öncesi tecrübe kazanmak için Salzburg yapılan Seri A yarışmasına katıldığını, yarıştığı kategorideki yaşı en küçük sporcu olduğunu aktaran Kılıç, "Büyüklerdeki ilk turnuvamdı. En küçük olduğum için herkesin beklentisi düşüktü benden ama vazgeçmedim. Her şeyi yaparak finale çıktım ve birinci oldum." diye konuştu.

Finalde takım arkadaşı Burak Özdemir'i 7-5'lik skorla geçtiğini belirten Kılıç, "Onlar gibi olmak istiyordum hep. Şimdi onunla maç yapmak ayrı bir gurur. Dünya Şampiyonası öncesi yabancı sporcularla maç yapmak iyi bir tecrübe ve motivasyon kaynağı oldu. Salzburg'daki Karate 1 Seri A'da hata ve eksiklerimi görme fırsatı buldum. O eksikleri giderip Dünya Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenmanlarda ve müsabakalarda ikiziyle birbirlerini motive ettiklerini anlatan Kılıç, çekinmeden, rahat bir şekilde konuşabilmeleri sayesinde eksik ve hatalı yanlarını daha kolay görebildiklerini, bunun kendilerine avantaj sağladığını sözlerine ekledi.

Yusuf Kılıç: "Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyorum"

Yusuf Kılıç da ikiziyle aynı sporu yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İkizimin karateci olması benim için çok büyük bir avantaj. Antrenmanda partnersiz kalmıyorum." dedi.

Milli takım kampında bulunması nedeniyle ikizini desteklemek için Salzburg'a gidemediğini belirten Kılıç, "Maçlarını kampta takım arkadaşlarımızla izledik. Birinci olacağına inanıyordum. Finalde iki Türk karşılaştı. Bayrağımız dalgalandığı için mutluyum." ifadesini kullandı.

Kılıç, kendisinin de 2023'te Avrupa üçüncüsü olduğunu ve böylece uluslararası arenada dereceye yapma hayalini gerçekleştirdiğini söyleyerek, Dünya Şampiyonası'nda da Türk bayrağını dalgalandırmayı hedeflediğini kaydetti.