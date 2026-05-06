İkizi olsa bu kadar benzemez! Alman Barış Alper ortalığı karıştırdı

Mainz 05 forması giyen Alman futbolcu Benedict Hollerbach, fiziksel görünümü ve oyun tarzıyla Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’a benzetildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

İki futbolcu arasındaki benzerlik sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, taraftarlar peş peşe paylaşımlar yaptı. Özellikle saç stili, yüz hatları ve sahadaki mücadeleci oyun yapısının dikkat çektiği belirtildi.

“İKİZ GİBİLER” YORUMLARI

Futbolseverler sosyal medyada iki oyuncunun görüntülerini yan yana paylaşarak “ikiz gibiler” yorumlarında bulundu. Bazı kullanıcılar ise Hollerbach’ın oyun stilinin de Barış Alper Yılmaz’ı andırdığını ifade etti.

OYUN TARZLARI DA BENZETİLDİ

Her iki futbolcunun da süratli, mücadeleci ve fizik gücüne dayalı oyun anlayışına sahip olması benzerlik yorumlarını artırdı.