"İklimpiyat Oyunları" mobil oyununa olimpik sporculardan destek

Avrupa İklim Eylem Ağı tarafından hazırlanan, Türkiye'nin yeni iklim hedefi üzerinde farkındalık yaratmayı amaçlayan "İklimpiyat Oyunları" mobil oyunu, olimpik sporcuların desteğiyle başlatıldı.

İklimpiyat Oyunları'nı ilk olarak, Türkiye adına olimpiyatlarda yarışan milli sporcular deneyimledi.

Kayakla atlamada Türkiye rekorunun sahibi olan ve 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Fatih Arda İpçioğlu, cirit atmada 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü olan ve Türkiye rekorunun sahibi Eda Tuğsuz ile para okçulukta dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Yiğit Caner Aydın, İklimpiyat Oyunları'nı oynayarak Türkiye'nin güçlü bir iklim hedefi olması gerektiğine dikkati çekti.

İklimpiyat Oyunları, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığını yüzde 35 emisyon azaltım hedefiyle güçlendirmeyi amaçlıyor. İklimpiyat oyunlarında elde edilecek 35 veya üzeri bir puan, 2053 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüdünde bulunan Türkiye'nin 2030 yılına kadar gerçekleştirmesi gereken emisyon azaltım yüzdesine denk geliyor.

Avrupa İklim Eylem Ağı Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İklim krizi giderek daha vahim bir hal alıyor ve bu krizi durdurmak için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Her birimiz bunun ne anlama geldiğinin ve ortak bir çabayla bu konuda neler yapabileceğimizin farkında olmalıyız. Bu nedenle, iklim krizinin etkilerini Türkiye'de derinden yaşamamıza rağmen, hala çoğumuz tarafından net olarak anlaşılamayan iklim jargonunu açıklayabilecek bir oyun geliştirdik. İnsanların karmaşık görünen ama son derece önemli bir konu olan iklim değişikliği hakkında farkındalıklarını artıracak ve Türkiye'nin güçlü iklim hedefini destekleyecek bir oyun yaratmak istedik."