İkon Türkiye kadın briç takımı Zürih'te Polonya'ya 75-57 yenilip gümüş madalya aldı

İkon Türkiye kadın briç takımı Zürih'te Polonya'ya 75-57 yenilip gümüş madalya aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Briç Federasyonunun açıklamasına göre İkon Türkiye kadın briç takımı, Zürih'te düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Finalde Polonya'ya 75-57 yenilen takım, kadınlar kategorisinde ikincilikle yetindi.
Milli briççiler, İsviçre'de düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda gümüş madalya elde etti.
Türkiye Briç Federasyonunun açıklamasına göre Zürih kentindeki organizasyonda Aslı Acar, Dilek Yavaş, Yasemin Merçil, Nuray Şen, Berrak Erkan ve İrem Özbay'dan oluşan "İkon Türkiye" takımı kadınlar kategorisinde yarıştı.
Finalde Polonya ile karşılaşan milliler, rakibine 75-57 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA
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