İl Disiplin Kurulu ceza yağdırdı - Son Dakika
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İl Disiplin Kurulu ceza yağdırdı

06.03.2022 09:48
İl Disiplin Kurulu ceza yağdırdı

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, cezaları belirledi.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, cezaları belirledi. Oynanan amatör küme maçlarında hazırlanan dosyaları karara bağlayan İl Disiplin Kurulu, Kayserigücü takımından 1 yönetici, 1 antrenör ve 3 futbolcuya ceza verdi.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Erciyes Esen Makinaspor-Kayserigücü maçında yaşanan olaylar neticesinde Kayserigücü takımından Mehmet Kahveci'ye 1 maç, Eren Torbalı'ya 3 maç, Emre Öztürk'e 1 maç, antrenör İbrahim Yükseksöylemez'e 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Kayserigücü takımı idarecisi Furkan Milli'ye ise maçın hakemine hakaret ettiği gerekçesi ile 75 gün, ikinci kez gerçekleştirildiği için 1/5 oranında cezanın artırılarak 90 gün, cezası bitmeden oyun alanına girdiği gerekçesi ile ayrıca 30 gün, toplamda 120 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'dan Yusuf Aydoğdu'ya 1 maç, Erkiletspor'dan Melih Pınar'a 3 maç, Erkiletspor'dan Mehmet İlhan'a 8 gün hak mahrumiyeti cezası, OSB Teknik Koleji Atletikspor'dan Altan Özhan'a 11 gün hak mahrumiyeti cezası, Talasspor'dan Ali Ramazan Ekiz'e 2 maç, Erciyes Reşadiye Gençlikspor'dan Ayhan Akkum'a 2 maç ceza, Amarat Gençlikspor'dan Enbiya Kurtuluş'a 2 maç, Başakpınar Belediyespor'dan Tugay Taşoluk'a 3 maç ceza verdi. - KAYSERİ

İl Disiplin Kurulu ceza yağdırdı

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Emre Öztürk, Kayseri, Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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