İlhan Mansız, Senegal maçında giydiği milli formayı satışa çıkardı - Son Dakika
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İlhan Mansız, Senegal maçında giydiği milli formayı satışa çıkardı

15.02.2023 16:59
İlhan Mansız, Senegal maçında giydiği milli formayı satışa çıkardı

Eski futbolcu İlhan Mansız, 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal ile oynanan maçta giydiği milli formayı açık artırma yöntemiyle 1 milyon TL başlangıç fiyatından satışa koydu.

Eski futbolcu İlhan Mansız, 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal ile oynanan maçta giydiği milli formayı açık artırma yöntemiyle 1 milyon TL başlangıç fiyatından satışa koydu.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremzedelerde zarar gören vatandaşlar için yardım çalışmaları sürüyor. Eski futbolcu İlhan Mansız da bu çalışmalara formasını satışa koyarak destek verdi. Mansız, A Milli Futbol Takımı'nın 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal'i 1-0 mağlup ettiği ve galibiyet golünü de kendisinin attığı müsabakada giydiği milli formayı açık artırmaya çıkardı. 1 milyon TL taban fiyatı belirleyen İlhan Mansız, satıştan elde edilecek geliri depremzedelere ulaştırılmak üzere bir yardım kuruluşuna bağışlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İlhan Mansız, Senegal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlhan Mansız, Senegal maçında giydiği milli formayı satışa çıkardı - Son Dakika

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