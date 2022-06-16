İlhan Ocaklı: "Hedefimiz yeni şampiyonları yetiştirmek" - Son Dakika
Üye Girişi

İlhan Ocaklı: "Hedefimiz yeni şampiyonları yetiştirmek"

16.06.2022 11:30

- İlhan Ocaklı: "Hedefimiz yeni şampiyonları yetiştirmek" Şile Belediye Başkanı Ocaklı: "Bölgeyi spor kompleksine dönüştürmek istiyoruz" Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Spor Akademisi'nde 3 bin 160 sporcunun eğitim aldığını belirterek hedeflerinin yeni şampiyonları yetiştirmek...

- İlhan Ocaklı: "Hedefimiz yeni şampiyonları yetiştirmek"

Şile Belediye Başkanı Ocaklı:

"Bölgeyi spor kompleksine dönüştürmek istiyoruz"

İSTANBUL - Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Spor Akademisi'nde 3 bin 160 sporcunun eğitim aldığını belirterek hedeflerinin yeni şampiyonları yetiştirmek olduğunu söyledi.

İstanbul'un Şile ilçesinde faaliyetini sürdüren Şile Spor Akademisi 23 branşta profesyonel antrenörler eşliğinde hizmet verirken, bünyesine kazandırdığı fitness salonu ile gençlerin spor yapma alanını genişletiyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara'nın katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen fitness salonunda İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı hedefleri hakkında konuştu. Ocaklı, "Bugün fitness salonumuz yediden yetmişe herkese ev sahipliği yapacak. Güzel bir tesis. Yeni şampiyonları yetiştirme gibi hedefimiz var. En azından bizim de çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Benim göreve geldiğim, yaklaşık 3 sene gibi bir zamanda, bir de pandemi gibi önemli bir süreçten geçtik, dünya olarak böyle bir imtihan verdik. Kısa süre içerisinde işin ehli arkadaşlara teslim etmek suretiyle güzel bir alt yapı oluşturduk. İnşallah bunu önümüzdeki günlerde, maksadına uygun bir şekilde hemşehrilerimizin ve milletimizin hizmetine açacağız" dedi.

"Bölgeyi spor kompleksine dönüştürmek istiyoruz"

23 branşta eğitim verdiklerini aktaran Başkan Ocaklı, "Bizim bölgenin etkinliğine uygun, dalga sörfünün de yer aldığı branşımız da var. 23 branşta profesyonel hocalarımızla, devletimizin büyük desteğiyle bu yapıyı daha da güçlendirdik. 24 olan hoca sayımızı 40'a çıkarttık. Şile Spor Akademisi'nde 3 bin 160 kayıtlı sporcu eğitim alıyor. Bu sayıyı daha da iyi rakamlara çıkartmak suretiyle bölgeyi bir spor kompleksi haline dönüştürmenin niyeti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Her branşta iddialıyız"

Bölgeye yapılan tesislerin yeni nesilin eğitim almasında güzel bir imkan sağladığını aktaran Başkan İlhan Ocaklı sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayatımız yokluklarla geçti, dolayısıyla yeni nesil bu anlamda şanslı. Milli sporcularımızın hepsi zor şartlar altında başarıya ulaşmışlar. Dolayısıyla burada bir tarafınızda 72 kilometrelik sahili, bir tarafınızda ormanı, yeşilliği ve böylesine spor kompleksinin olduğu ortamda yeni şampiyonları dört gözle bekliyoruz. Arkadaşlarımız özellikle güreş konusunda çok ciddi eğiliyorlar. Güreş branşında iddialıyız. Farklı branşlar da var. Tekvando ve karatede şampiyon hocalarımızla çalışıyoruz. Bütün branşlarda hocalarımız işlerinin ehli, her branşta iddialıyız. İnşallah buradan milli sporculara ciddi bir destek vereceğimize inanıyorum."

İlhan Ocaklı: Hedefimiz yeni şampiyonları yetiştirmek
İlhan Ocaklı: Hedefimiz yeni şampiyonları yetiştirmek
İlhan Ocaklı: Hedefimiz yeni şampiyonları yetiştirmek
İlhan Ocaklı: Hedefimiz yeni şampiyonları yetiştirmek

YORUMLAR
500
Gören: 'Altyapıda hedefimiz; çocukların iyi birey, iyi futbolcu olmaları' Gören: 'Altyapıda hedefimiz; çocukların iyi birey, iyi futbolcu olmaları' Root 2022'nin Şampiyonları Küçükçekmece Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi'nden Root 2022'nin Şampiyonları Küçükçekmece Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi'nden
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlhan Ocaklı: 'Hedefimiz yeni şampiyonları yetiştirmek' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:45 Ebru Şancı Öztürk'ten yok artık dedirtecek sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır"
11:45 Düğünde örgüt propagandası yaptılar! PKK lehine slogan atan 10 kişi yakalandı
11:43 Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
11:38 Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde şaşırtan isim! Küs oldukları sanılıyordu
11:14 Hindistan'da eteğiyle yere çömelen kadın, maymunlar tarafından taciz edildi
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Motorine 1,29 liralık zamdan sonra 80 kuruşluk bir zam daha geliyor! Litre fiyatı 29,99'a yükselecek
11:04 Çinli bilim insanları dünya dışında yaşama dair kanıt buldu! Yayınlana raporu apar topar kaldırmaları şüphe uyandırdı
10:39 Aşk hayatıyla sık sık gündem olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt resmen başka birine dönüşmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 11:57:21. #1.13#
SON DAKİKA: İlhan Ocaklı: "Hedefimiz yeni şampiyonları yetiştirmek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement