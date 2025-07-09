İlhan Palut: Başarı İçin Hazırlıklar Sürüyor - Son Dakika
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İlhan Palut: Başarı İçin Hazırlıklar Sürüyor

İlhan Palut: Başarı İçin Hazırlıklar Sürüyor
09.07.2025 12:45
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Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Palut, yeni sezon için transfer ve hazırlıklarını anlatıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, yeni sezonda başarılı olmak istediklerini söyledi.

Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 30 Haziran'dan itibaren tesislerde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Rize'deki kampı bugün yapacakları antrenmanla tamamlayacaklarını ifade eden Palut, "Bir hazırlık maçı yaptık. Daha çok genç oyunculara şans verdiğimiz bir oyundu. Bence yararlı bir hazırlık maçı oldu. Hem de bazı oyuncuları görmemiz açısından bizim için iyi bir testi." dedi.

İlhan Palut, 12-25 Temmuz tarihlerinde Erzurum kamp yapacaklarını belirterek, "Orada da üç hazırlık maçı yapacağız. Bu hazırlık sürecini tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Takımdan ayrılan oyuncular olduğunu dile getiren Palut, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 3 transfer yaptık. Furkan, Erdem ve hücumun her bölgesinde kullanabileceğimiz Halil Dervişoğlu transferini yaptık. Transfer çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir yabancı kaleci alacağız. Bir stoper alacağız. Yabancı oyuncu kontenjanımıza göre bir ya da iki orta saha oyuncu alacağız. İki kanat oyuncusu alacağız. Bir de forvet oyuncu alacağız. 6-7 transfer düşünüyoruz. Bu transferlerle beraber, idman yaptığımız kadrodan eksilmeler olacak."

Palut, takıma direkt katkı veren isimler istediklerini anlatarak, "Transferi bitirmek kolay. Zamanlama da önemli. Takım tamamlandıktan sonra herkes bir performans gösterecek ve kadromuz belli olacak. Doğru transferler yapmak istiyoruz. Çalışmalar ve görüşmeler devam ediyor, kimi oyunculardan iyi elektrik alıyoruz, kimi oyuncular ise teşekkür ediyor." ifadelerini kullandı.

"Genel anlamda iyi bir sezon geçirmedik"

İlhan Palut, geride kalan sezonu şöyle değerlendirdi:

"Atmamız gerekenden az gol attık. Verdiğimiz gol pozisyonuna göre çok fazla gol yedik. Çok net pozisyon vermeden, çok fazla gol yiyen takımlar listesinin en başında Rizespor var. İlk önce ele almamız gereken bu. Transferde de bu noktaya eğiliyoruz. Geçen sene daha iyisini yapmak istedik. Genel anlamda iyi bir sezon geçirmedik. Ben bunu her zaman söyledim ve kabul ettim. Ama çok da kötü bir sezon değildi. Eleştirileri kabul eden bir insan olmam bazı gerçekleri de söylemeyeceğim anlamına gelmiyor. Tam anlamıyla istediklerimizi yapamadığımız bir sezonu, kazasız belasız bitirdiğimiz bir sezon olarak değerlendirebilirim. En başta ben daha iyisini yapmak istiyorum. Çaykur Rizespor'un da daha iyi bir performans göstermesini ben bekliyordum. Başka bir yerlere bakacakken bir anda bir savrulma yaşadık ve 7-8 hafta kendimizi beklemediğimiz bir korkunun içerisinde bulduk. Takımımın genel durumuna ve futbola baktığımız zaman olmamalıydı."

Palut, bunun kendileri için bir eksiklik olduğunu dile getirerek, "İlla bunu ağzımdan duymak istiyorsanız, geçen yıl Çaykur Rizespor takımı başarısız olmuştur. Geçen yıl İlhan Palut başarısız olmuştur. Bunu söyleyeyim de hepiniz rahatlayın. Eksiklere hiçbir zaman sığınmadım. Geçen yıl çok kötü bir performans sergiledik. Bu yıl bunun derslerini çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, "İlhan Palut'ta stres seviyesi yüksek mi?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Dünyanın en rahat yerine gitsem de kendi stresimle yaşıyorum. İlk sene insanlar mutluyken ben mutlu değildim. Geçen yıl hep beraber korkular yaşadık. O stresli andı. Genel yaşamda hiç stresli değilim. Konu futbol olunca bazen stres, motivasyon ve konsantre kaynağı olabiliyor. Bunun dozunu ayarlamamız lazım. Yeni bir sezon ve başarılı olmak istiyoruz. En zor dönemleri yaşıyoruz. Çünkü yönetimle takımı kurmaya çalışıyoruz. Şu an maçların başladığı günlerden daha stresli bir periyot içerisindeyiz. İnşallah güzel bir takım olur ve başarılı oluruz. Çok stres içerisinde yaşamıyorum ama başarılı olma sorumluluğunu başta kendim ve kulübüm adına hissediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İlhan Palut: Başarı İçin Hazırlıklar Sürüyor - Son Dakika

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