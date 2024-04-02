- İlhan Palut: "Çok değerli bir galibiyet aldık"
İSTANBUL - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, puan tablosunda alt sıralardan kurtulmak ve üst sıralara yönelmek için önemli bir maç olduğunu söyleyerek, "Çok değerli bir galibiyet aldık" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Keyifli bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Palut, "İyi bir performans sergiledik. Birçok pozisyona girdik ve goller bulduk. Çok değerli bir galibiyet aldık. Takımımı kutluyorum. Hem süregelen son derece kötü bir deplasman grafiğini terse çevirmek için bir şanstı. Hem de aşağıyla aramızdaki bağı kurtarmak ve yüzümüzü yukarıya döndürmek adına önemli bir 3 puandı" diye konuştu.
Avrupa kupalarına katılma durumuyla ilgili düşüncelerini aktaran İlhan Palut, "Avrupa hedefimizi ligin hiç istemediğimiz yerinde dillendirdik. Maalesef kötü bir periyot yaşadık. Artık ligin bitmesine çok az bir süre kaldı. Her maçımıza puanlar kazanmak için çıkacağız. Alacağımız en yüksek puan ve olabileceğimiz en iyi pozisyon. Bu haftalık da böyle geçelim. En iyisi için çalışacağız" şeklinde konuştu.
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. İnan, takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve doğru oyuncuları oturtmaya çalıştığını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası 19 üst üste iç saha galibiyeti ile takımın başında en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. Bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü maçının ardından takımın beklediği oyunun çok gerisinde olduklarını belirterek, Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ettiklerini söyledi.
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