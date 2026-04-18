İlhan Palut: Fenerbahçe maçını kazanmak için var gücümüzle çalışacağız

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor’a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

''BU MAÇTA KULLANMAK İSTEDİM''

Karşılaşmanın ardından konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Puanlara ihtiyacımız hala devam ediyordu. Bu ciddiyeti göstermemiz gerekiyordu. Antalyaspor’un da maçtan önce şiddetle puana ihtiyacı vardı ve bu anlamda çok kritik bir karşılaşmaya çıktık. Puan olarak biraz rahatlamanın bizi bir iki adım geri çeker mi diye açıkçası korkuyordum. Bunu aşabilmek için kendini göstermek isteyen oyuncularımı bu maçta kullanmak istedim" dedi.

''GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ!''

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak maça değinen İlhan Palut, "Fenerbahçe ile oynanacak maç kolay değil. Onlar da çetin bir şampiyonluk yarışında. Sahamızda en iyisini yapmaya çalışacağız. Takımımızı kalan kısa zamanda en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Salı günü kupada Fenerbahçe'yi geçebilmek için elimizden geleni yapacağız. Gücümüzü göstereceğiz. Bütün Konya şehrini stada bekliyoruz. Kazanmak için var gücümüzle çalışacağız'' sözlerini sarf etti.