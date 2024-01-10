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İlhan Palut: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık - Son Dakika
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İlhan Palut: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Belki maçın skoru oyuna göre bu muydu tartışılır ama genel anlamda hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık' dedi.

İlhan Palut: Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık
10.01.2024 - 00:26,
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- İlhan Palut "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut "Belki maçın skoru oyuna göre bu muydu tartışılır ama genel anlamda hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık." dedi.

Trendyol Süper Ligin 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşmanın ardından yaptığı basın açıklamasında maçın kaderini değişecek golü bulamadıklarının altını çizerek, "Her ne kadar daha öncesinde biz iyi bir periyot yaşadıysak da daha öncesinde, Beşiktaş'ın tam aksine bir görüntüsü var olsa da maçın başında çok iyi olmamız gerektiğini konuşmuştuk. Çünkü böyle takımların reaksiyonlarının bir yerde mutlaka olacağını biliyorduk ama biz olmasın niyetindeydik. Maçı ikiye ayırmak istiyorum. Bir top bizdeyken ki senaryo birde top Beşiktaş'tayken ki senaryo. Top bizdeyken üçüncü bölge geçişleri yaptık ama ceza sahası içi ve çevresinde gerekli efektifliği, gerekli güçlü kalışı bir türlü başaramadık. Elimize fırsatlar geçti ama onlarda değerlendiremedik. Defansif olarak baktığımız zaman, Beşiktaşlı oyuncuların driplinglerine karşılık vermekte, birebir mücadeleleri kazanmakta başarısızdık ve bu başarısızlık skora direkt yansıdı. Maçın belli bölümlerinde belki kıvılcım için bir gole ihtiyacımız vardı. Belki modumuzu değiştirebilecek, sahada başka bir görüntüye dönebilecek bir oyun, bir şekilde o topu içeri sokamadık, oyuna ortak olamadık. Bugün oyunumuz tatmin edici asla değildi. Belki maçın skoru oyuna göre bu muydu tartışılır ama genel anlamda hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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