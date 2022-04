İlhan Palut: "Her puan çok değerli" - Son Dakika

- İlhan Palut: "Her puan çok değerli"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, son haftalarda ligin iyice şekillendiğini ve her maçın çok değerli olduğunu belirterek, "Bizim de bir hedefimiz var. Ona tutunma adına devam etmemiz lazım" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında iç sahada Göztepe'yi 3-0 mağlup ettikleri maça ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Artık her maçın çok zor olduğunu kaydeden İlhan Palut, "Her puan çok değerli. Çünkü artık her takımın son tutunacağı bir hedefi var. Lig artık iyice şekillendi. Burada da bizim açımızdan 2.'lik pozisyonumuzu koruma adına kazanmamız gereken bir maçken, Göztepe açısından baktığınız zaman da alt sıralardaki mücadeleden biraz olsun moral bulmak adına bir reaksiyon gösterecekleri maçtı. Ama maça son derece iyi başladık. Önde baskıyla başladık. Tabii ki her iyi başlangıç skora dönüşmüyor. Buradaki avantajımız skoru da bulmaktı. Daha sonra gene güzel bir dakikada 2. golü bulduk. Özellikle ilk yarı oyun hakimiyeti tamamen bizim elimizdeydi. Bunun üstüne ilk yarının sonlarında rakibimiz 10 kişi kaldığı zaman çok zor görünen maç, bizim adımıza zorluk seviyesi olarak biraz daha aşağı indi" dedi.

"Bizim de bir hedefimiz var"

Bugünkü tek problemlerinin ikinci yarının başlamasıyla beraber tempolarında oluşan düşüklük olduğunu ifade eden Palut, "Devre arası konuşmamızda 'Çok ciddi olacağız, mücadeleye devam edeceğiz' tarzında oyuncularımızla ortak noktadaydık. Ciddiyetten bir şikayetim yok. Ama tempomuzu daha yükseklerde tutabilirdik. Buna rağmen skoru artırabilecek çok fazla pozisyon bulduk ikinci yarıda. Bunlarda da bir şekilde başarılı olamadık. Rahat bir tempoda 1 gol daha atarak bir şekilde maçı bitirdik. Son 7 maç artık, her maç çok zor. Bir benzer stratejik maç da Rize'de bizi bekleyecek. Çünkü rakibimiz var olan dezavantajını bir umuda çevirme adına bir şekilde reaksiyon vermek isteyecektir kendi sahasında. Bizim de bir hedefimiz var. Ona tutunma adına devam etmemiz lazım. Onun için yarın itibariyle hemen ilk antrenmanlarımız başlıyor. Kalan maçlar için ciddiyetle hazırlanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.