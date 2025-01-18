İlhan Palut: 'Kaybeden Biz Olmamalıydık' - Son Dakika
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Spor

İlhan Palut: 'Kaybeden Biz Olmamalıydık'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Başakşehir yenilgisinin ardından hayal kırıklığı yaşadı.

18.01.2025 16:29
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün sahada kaybeden takım biz olmamalıydık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maç öncesi beklenen kadar keyifli bir maç olmadı. Kaybetmenin kıyısından bile geçmeyeceğimiz bir oyunu kaybetmenin hayal kırıklığını yaşıyoruz. Her şeyi iyi yapmıyoruz belki ama bugün sahada kaybeden takım biz olmamalıydık. Futbol bir skor oyunu. Rakibi tebrik ediyorum. Biz de Çaykur Rizespor olarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İlhan Palut: 'Kaybeden Biz Olmamalıydık' - Son Dakika

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