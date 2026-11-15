İlk çeyreği 32-18 geride kapatan Fenerbahçe Tarfin, Anadolu Efes'i 77-75 yendi - Son Dakika
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İlk çeyreği 32-18 geride kapatan Fenerbahçe Tarfin, Anadolu Efes'i 77-75 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide ilk çeyreği 32-18 geride kapatan Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Anadolu Efes'i 77-75 yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım 6. galibiyetini alırken lacivert-beyazlı ekip 3. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu, Kerem Yılmaz

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 9, Larkin 10, Shields 8, Key 8, Powell 10, Baldwin 11, Sertaç Şanlı, Horton-Tucker 3, Onuralp Bitim 5, Clyburn 13

Anadolu Efes: Payne 8, Dozier 8, Malcolm 15, Ercan Osmani 18, Saric 10, Loyd 8, Russell 6, Erkan Yılmaz, David Mutaf, Jones 2

1. Periyot: 18-32

Devre: 35-43

3. Periyot: 60-54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Anadolu Efes'i 77-75 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 6. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlı ekip ise 3. yenilgisini yaşadı.

Pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden isabetli atışlarla maça başlayan Anadolu Efes, 7. dakikayı 22-16 önde tamamladı. Fenerbahçe Tarfin, ilk çeyrekte rakibine oranla daha düşük isabetle oynadı. Topu iyi paylaşan lacivert-beyazlı takım, Malcolm'un üç sayılık isabetiyle 10. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 16-29. Konuk ekip, birinci periyodu da 32-18 üstün kapattı.

Anadolu Efes, ikinci çeyreğin ilk bölümünde farkın kapanmasına izin vermedi. Top kayıpları yapan Fenerbahçe Tarfin karşısında boyalı alanda etkili olan lacivert-beyazlılar, 16. dakikayı 15 sayılık (26-41) avantajla üstün bitirdi. Üst üste hücumlardan skor üretemeyen konuk ekip karşısında 7-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertli takım, Shields'in üç sayılık isabetiyle farkı 8'e düşürdü: 35-43. Anadolu Efes, devreye 8 sayılık (35-43) avantajla girdi.

Fenerbahçe Tarfin, ikinci yarıya daha etkili başladı. Hücumda ritmi düşen ve top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında Larkin ile peş peşe dış atış isabetleri kaydeden sarı-lacivertli takım, 11-0'lık seriyle öne geçti: 46-45. Hızlı hücumlardan skor üreten Fenerbahçe, final periyoduna 60-54'lük üstünlükle gitti.

Son çeyreğe Horton-Tucker ve Clyburn'ün basketleriyle giren Fenerbahçe, 32. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 68-56. Ercan Osmani ve Saric'in üç sayılık basketleriyle 6-0'lık seri bulan Anadolu Efes, 34. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü: 68-62. Düşük tempoda ilerleyen müsabakada konuk ekip, bitime 24 saniye kala farkı 2 sayıya (75-73) kadar indirdi. Son bölümde serbest atış çizgisinde Clyburn, 2'de 2 yaptı ve farkı yeniden 4'e çıkardı: 77-73. Kalan sürede skor avantajını koruyan sarı-lacivertliler, derbiyi 77-75 kazandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Kaynak: AA
Anadolu EfesFenerbahçeSigortaTürkiyeSporSon Dakika

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