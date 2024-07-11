İlk kez Avrupa dışına çıkacak! İşte Mario Balotelli'nin yeni adresi - Son Dakika
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İlk kez Avrupa dışına çıkacak! İşte Mario Balotelli'nin yeni adresi

İlk kez Avrupa dışına çıkacak! İşte Mario Balotelli\'nin yeni adresi

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli, Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians ile anlaşmaya vardı. İtalyan golcünün kısa süre içerisinde imzayı atması bekleniyor. Balotelli, bu transferin gerçekleşmesi halinde kariyerinde ilk kez Avrupa kıtası dışında bir takımda forma giymiş olacak.

11.07.2024 21:22
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Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Mario Balotelli, Brezilya'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

CORINTHIANS'A İMZA ATACAK

Actu Foot'ta yer alan habere göre; Mario Balotelli, Brezilya Serie A ekibi Corinthians ile anlaşmaya vardı. İki tarafın görüşmelerde sona geldiği ifade edilirken, 33 yaşındaki golcünün yeni bir ligde yeni bir şampiyonluk kazanmayı çok istediği dile getirildi. Balotelli'nin Brezilya ekibi ile kısa süre içerisinde imza masasına oturmasının beklendiği belirtildi.

İLK KEZ AVRUPA DIŞINA ÇIKACAK

İtalyan forvet, Brezilya ekibi Corinthians'a imza atması halinde kariyerinde ilk defa Avrupa dışına çıkacak. Mario Balotelli, Manchester City, Liverpool, Inter ve Milan gibi dev kulüpler başta olmak üzere Nice, Marsilya, Sion, Brescia, Monza ve Lumezzane takımlarında forma giydi.

ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Adana Demirspor formasını 2 farklı dönemde giyen Mario Balotelli, Akdeniz ekibiyle toplamda 51 maça çıktı. 33 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 26 gol atarken 8 de asist yaptı.

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Son Dakika Spor İlk kez Avrupa dışına çıkacak! İşte Mario Balotelli'nin yeni adresi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlk kez Avrupa dışına çıkacak! İşte Mario Balotelli'nin yeni adresi - Son Dakika
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