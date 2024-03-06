Yunanistan Kupası yarı final ikinci maçında Aris ile Panaitolikos kozlarını paylaştı. Harilaou Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.
Aris, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Panaitolikos ile 0-0 berabere kalarak finale yükseldi ve Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos'un rakibi oldu.
Turu geçen Aris, adını Yunanistan Kupası'nda finale yazdırmayı başardı. Aris'in kupa finalindeki rakibi Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos olacak. Panathinaikos finali kazanırsa Fatih Terim Yunan ekibinde ilk kupasını kazanmış olacak.
Son Dakika › Spor › İlk kupasını kazanmaya çok yakın! İşte Terim'in finaldeki rakibi - Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin muhtemel 11'lerini sizin için derledik.
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