UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Atalanta, Almanya'da 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Borussia Dortmund ile İtalya'da karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 4-1 kazanan Atalanta, adını son 16'ya yazdırdı.
Maça hızlı başlayan Atalanta, 5. dakikada Gianluca Scamacca, 45. dakikada Davide Zappacosta ve 57. dakikada Mario Pasalic'in golleriyle 3-0 öne geçti ve tur için avantajlı skoru aldı. Borussia Dortmund, 75. dakikada Karim Adeyemi'nin golüyle skoru 3-1 yaptı. Mücadele uzatmaya gidecek derken 90+7'de VAR uyarısı sonrası penaltı kazanan Atalanta, Lazar Samardzic'in 90+8'deki golüyle skoru 4-1'e getirdi. Dortmund'da Nico Schlotterbeck ve Ramy Bensebaini son dakikalarda kırmızı kart gördü.
Maçın kalan anlarında gol sesi çıkmadı ve Atalanta harika bir geri dönüşle maçı kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Son Dakika › Spor › İlk maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund'a son saniyelerde yıkıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?