İlk maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund'a son saniyelerde yıkıldı
İlk maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund'a son saniyelerde yıkıldı

İlk maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund\'a son saniyelerde yıkıldı
25.02.2026 23:01
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında ilk maçı 2-0 kaybeden Atalanta, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 90+8'de attığı golle 4-1 yenerek üst tura çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Atalanta, Almanya'da 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Borussia Dortmund ile İtalya'da karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 4-1 kazanan Atalanta, adını son 16'ya yazdırdı.

DORTMUND'A 90+8 ŞOKU

Maça hızlı başlayan Atalanta, 5. dakikada Gianluca Scamacca, 45. dakikada Davide Zappacosta ve 57. dakikada Mario Pasalic'in golleriyle 3-0 öne geçti ve tur için avantajlı skoru aldı. Borussia Dortmund, 75. dakikada Karim Adeyemi'nin golüyle skoru 3-1 yaptı. Mücadele uzatmaya gidecek derken 90+7'de VAR uyarısı sonrası penaltı kazanan Atalanta, Lazar Samardzic'in 90+8'deki golüyle skoru 4-1'e getirdi. Dortmund'da Nico Schlotterbeck ve Ramy Bensebaini son dakikalarda kırmızı kart gördü.

ATALANTA BİR ÜST TURDA

Maçın kalan anlarında gol sesi çıkmadı ve Atalanta harika bir geri dönüşle maçı kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

