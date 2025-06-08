Eylül ayında başlayacak 2026 Dünya Kupası eleme grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli futbol takımımız, dünya kupası yolculuğuna ABD'de başladı. Milliler, turnuvanın ev sahiplerinden ABD'ye hazırlık maçında konuk oldu.
Maç, Türkiye için kötü başladı. ABD, Jack McGlynn henüz 1. dakikada bulduğu golle öne geçti. Golden sonra ilk şaşkınlığı atlatan A Milliler, çabuk toparlandı.
25. dakikada Arda Güler ile eşitliği yakalayan milliler, hemen öne geçmesini bildi. 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğu goller A Millilerimiz ilk hazırlık maçında ABD'yi yendi.
Son Dakika › Spor › İlk provada mutlu son! A Millilerimiz, ABD karşısında hata yapmadı - Son Dakika
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