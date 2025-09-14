İlk yarı biter bitmez Trabzonspor'dan hakem tepkisi: İlk perde sona erdi - Son Dakika
14.09.2025 20:04
Trabzonspor, Fenerbahçe maçının devre arasında hakem Ozan Ergün'ün fotoğrafını paylaşarak, "İlk perde sona erdi!" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

TRABZONSPOR'DAN HAKEM TEPKİSİ

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ilk yarısının sona ermesinin ardından hakem Ozan Ergün'e tepki gösterdi. Karadeniz ekibi, ilk devrenin bitimiyle birlikte hakem Ozan Ergün'ün fotoğrafını sosyal medya hesaplarıdnan paylaştı.

'İLK PERDE SONA ERDİ'

Karadeniz ekibi, yaptığı bu paylaşıma, "İlk perde sona erdi!" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un bu paylaşımı, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Bordo-mavili taraftarlardan yoğun destek aldı.

İşte Trabzonspor'un o paylaşımı;

Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

